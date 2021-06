Conforme a los criterios de Saber más

Si bien el fútbol es un deporte donde participan veintidós jugadores en la cancha enfrentados en dos equipos, hay un personaje más involucrado en el juego donde, a veces, suele ser protagonista: el árbitro. El papel de árbitro es, en resumen, ser la persona que hace cumplir el reglamento dentro de la cancha. Sin embargo, el rol de juez puede, a veces, inclinar la balanza hacia uno u otro equipo en base a una mala decisión. Y un juez decisivo durante el proceso de Ricardo Gareca con la selección peruana es el uruguayo Andrés Cunha.

En el pasado, si el árbitro dictaba una falta o hacía valer un gol, no había nadie que le pueda refutar. Pesaba solo el criterio del juez principal y los dos que lo acompañaban en los laterales quienes decidían el juego. Sin embargo, en el 2016, la FIFA creó el VAR. Fue a través de esa instancia que Cunha pidió anular el penal a Ecuador en el último partido de Eliminatorias ante Perú. Y es el VAR la herramienta que aún no aparecía para ayudar al mismo Cunha, en la Copa América Centenario 2016, cuando este juez no pudo ver la mano de Raúl Ruidíaz en el partido ante Brasil.

El “Video Assistant Referee”, por sus siglas en inglés, fue creado con la intención de ayudar al árbitro a tener un juego más limpio en cuanto a las decisiones tomadas en el juego. Para ser más específicos, según su reglamento, el VAR “ayuda al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder el gol”. De esta manera, el fútbol contemporáneo ha adquirido algo de justicia al subsanarse algunos errores arbitrales con el uso de unas pantallas controladas por otro equipo de jueces.

El árbitro Andrés Cunha se demoró más de dos minutos en convalidar el gol de Raúl Ruidíaz. (Video: América TV)

Perú y su historia con los árbitros

La última historia de la selección peruana siendo perjudicada por un árbitro se dio en Lima ante Brasil en octubre del año pasado. Por la segunda jornada de las Eliminatorias al mundial Qatar 2022, Perú recibió en casa a la siempre poderosa “canarinha”. Luego de la derrota peruana en el estadio Maracaná por 3-1 en el 2019, ambos equipos se vieron de nuevo las caras.

Esta vez, el árbitro chileno Julio Bascuñán dirigió el encuentro entre los finalistas de la Copa América. Desde no cobrar tarjetas evidentes a los jugadores brasileños, hasta validar goles en favor a Brasil que no debieron serlo, Bascuñán, más que los jugadores, fue el principal protagonista de esa noche.

Julio Bascuñán fue el árbitro principal del Perú-Brasil de octubre pasado. (Foto: AFP)

Luego del partido, Aldo Corzo, seleccionado nacional, señaló su malestar por el juez chileno. “Hay selecciones que tienen más fuerza en la Conmebol y en todos lados. Es algo con lo que nosotros tenemos que pelear. Ya sabemos que estas cosas pueden pasar. Hay que estar enfocados en lo deportivo sabiendo que esto puede pasar”, dijo a Movistar Deportes.

Sin embargo, en el último partido en Quito, Perú se topó con un árbitro, como Esteban Ostojich, que supo dirigir bien el juego y, además, contó con un equipo en el VAR, que supo analizar bien las jugadas a favor y en contra de la selección peruana. En la cabina de control del VAR estuvo Andrés Cunha, un ya conocido árbitro para Perú y con una historia particular con la ‘Blanquirroja’.

Andrés Cunha, un árbitro con saldo positivo para Perú

La historia de Andrés Cunha con Perú durante la ‘era’ Gareca se remonta a la Copa América Centenario, jugada en el 2016. Por la tercera fecha del grupo B, Perú se enfrentó a Brasil. Esta jornada era en particular importante, pues dependiendo de los ganadores, se definía el grupo.

A los 74 minutos de ese partido, una buena combinación entre Paolo Guerrero y Andy Polo habilita a este último y lo deja libre para enviar una pelota centrada al área brasileña. Ahí esperaba Raúl Ruidíaz, quien empujó la pelota con la mano.

Inmediatamente, los brasileños se le acercaron a Cunha y le reclamaron la jugada. Luego de cinco minutos, después de revisar la jugada con sus asistentes, Cunha validó el gol y le permitió a Perú clasificar como primero del grupo dejando, además, eliminado a Brasil.

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa América y la novedad es que no figuran Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Por otro lado, Santiago Ormeño se vestirá de blanquirrojo por primera vez.

En setiembre del 2017, Cunha volvió a arbitrar a Perú. Esta vez, por la jornada 17 de las clasificatorias a la Copa del Mundo Rusia 2018. Allí, Perú le ganó por 2-1 a su similar de Bolivia, dejando con esperanzas a la ‘Blanquirroja’ por conseguir un cupo a la competición internacional.

Finalmente, Cunha estuvo presente en Quito el pasado martes. Sin embargo, en esta oportunidad el uruguayo ocupó la plaza de asistente del VAR. Allí, el juez aplicó su sentido de la justicia a favor de Perú al anular un penal cobrado por el árbitro principal a favor de los ecuatorianos.

Tras un cabezazo, Luis Abram toca la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Esteban Ostojich decide cobrar la falta, pero el juez del VAR lo llama para darle sus argumentos. Tras discutir por unos minutos, se le escuchó decir al juez: “Acá la tiene más pegada al cuerpo, por eso mi decisión va a ser no penal y suelta neutral”. Con ello, Perú pudo mantener el cero en el marcador y, después, asegurar la victoria en la altura.

Sea coincidencia o no, la presencia de Andrés Cunha, quien no estará en la Copa América 2021, ha tenido con un saldo positivo a favor de Perú cada vez que le tocó arbitrar a la ‘Blanquirroja’. Si bien no es suerte, pues el árbitro uruguayo ha sabido aplicar las reglas del juego de manera correcta (salvo su error con la mano de Ruidíaz ante Brasil), la selección peruana ha tenido finales felices cuando le ha tocado este árbitro.

Luego de una mala experiencia con Bascuñán, fue hora de un árbitro con menos margen de error para Perú. Todo ello, en un contexto donde el VAR y el arbitraje sudamericano está en el ojo de la tormenta, pues en la jornada pasada la CONMEBOL suspendió a dos árbitros por “errores graves” en su manejo dentro del VAR.

MÁS EN DEPORTE TOTAL

VIDEO RELACIONADO

Desde su llegada en marzo del 2015, Ricardo Gareca elevó las estadísticas de la Selección Peruana en este tipo de torneos. Con Brasil como primer rival de la competencia, repasa cómo le fue a la Blanquirroja en sus debuts al mando del ‘Tigre’.