La selección peruana, bajo el interinato de Manuel Barreto, enfrentará esta tarde su segundo amistoso, ahora en Europa ante Rusia en un amistoso de fecha FIFA.

Este encuentro tiene un condimento especial, pues el rival de turno no pierde un partido desde el pasado setiembre de 2023, cuando cayó por 2-1 ante la sub 23 de Egipto.

La Rusia de Valery Karpin lleva 17 partidos invicto y se mide nuevamente a una selección sudamericana, tras golear 3-0 a Bolivia en octubre de este año.

Como se recuerda, la era Barreto inició con derrota de 2-1 en Santiago ante Chile, con un autogol de Matías Lazo sobre el final del partido.

Perú se enfrenta este miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

