La primera convocatoria de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana de Fútbol no solo dejó novedades entre los llamados, sino también varias ausencias que llamaron la atención.

Entre los nombres que no aparecen en la lista figuran futbolistas con experiencia en el equipo nacional como Renato Tapia y Luis Advíncula, habituales durante los últimos procesos de la ‘Bicolor’. Tampoco fue considerado Piero Quispe, quien había alternado convocatorias en la etapa reciente de la selección y era uno de los “llamados” a ser parte del recambio generacional.

A ellos se suman otros jugadores que también habían tenido participación en distintas convocatorias como Andy Polo, Anderson Santamaría y Kevin Quevedo, además de los jóvenes Felipe Chávez y Bassco Soyer.

Si bien es sabido que este proceso se trata de una renovación del equipo y un cambio generacional, la ausencia de algunos de estos nombres genera sorpresa, sobre todo porque varios de ellos podían seguir alternando en el plantel.

Lo cierto es que la primera lista de Menezes marca el inicio de una nueva etapa en la selección peruana.