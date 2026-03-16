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Renato Tapia, Piero Quispe y Felipe Chávez, son tres de los grandes ausentes de la primera lista de Mano Menezes.
Renato Tapia, Piero Quispe y Felipe Chávez, son tres de los grandes ausentes de la primera lista de Mano Menezes.
Por Redacción EC

La primera convocatoria de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana de Fútbol no solo dejó novedades entre los llamados, sino también varias ausencias que llamaron la atención.

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