1/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
1/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
1/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
2/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
2/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
3/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
3/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
4/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
4/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
5/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
5/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
6/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
6/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
7/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
7/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
8/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
8/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
9/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
9/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
10/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
10/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
11/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
11/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
12/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
12/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
13/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
13/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
14/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
14/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
15/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
15/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
16/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
16/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
17/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
17/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
18/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
18/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
19/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
19/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
20/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
20/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
21/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
21/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
22/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
22/22
La selección peruana y su primer entrenamiento para disputar el amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute.
La
inició formalmente sus entrenamientos en las instalaciones de la Videna, marcando el arranque de los trabajos bajo la dirección técnica de Mano Menezes de cara al encuentro de esta fecha FIFA. El plantel comenzó las sesiones combinando trabajos físicos y con balón. La gran novedad de la jornada fue el uso de la nueva cancha híbrida de la Videna, diseñada con césped natural y fibras sintéticas de alto rendimiento. selección peruana
La
inició formalmente sus entrenamientos en las instalaciones de la Videna, marcando el arranque de los trabajos bajo la dirección técnica de Mano Menezes de cara al encuentro de esta fecha FIFA. El plantel comenzó las sesiones combinando trabajos físicos y con balón. La gran novedad de la jornada fue el uso de la nueva cancha híbrida de la Videna, diseñada con césped natural y fibras sintéticas de alto rendimiento. selección peruana
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Tipo de trabajo:
Noticias
Información basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.