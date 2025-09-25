Un nuevo reto a la vista. La selección peruana femenina partió, este miércoles 24 de septiembre, rumbo a Asunción (Paraguay) para disputar la Liga Evolución Sub 15.

El certamen se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Ypané y participarán todas las selecciones que conforman la Conmebol.

‘La Bicolor’ debutará este jueves 25 de septiembre anta Venezuela, a partir de las 15:30 horas.

Recordemos que Perú se encuentra ubicado en la zona norte, junto a selecciones como Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.

Por su lado, la zona sur la conforman Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲́𝘅𝗶𝘁𝗼𝘀, 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮𝘀! 🙋🏻‍♀️🇵🇪 #LaBicolor Femenina Sub15 partió rumbo a Paraguay, para participar del torneo sudamericano CONMEBOL LIGA EVOLUCIÓN 2025.



