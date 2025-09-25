Las seleccionadas partieron rumbo a Asunción (Paraguay) para disputar el torneo formativo desarrollado por la Conmebol.
Las seleccionadas partieron rumbo a Asunción (Paraguay) para disputar el torneo formativo desarrollado por la Conmebol.
Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo reto a la vista. La selección peruana femenina partió, este miércoles 24 de septiembre, rumbo a Asunción (Paraguay) para disputar la Liga Evolución Sub 15.

El certamen se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Ypané y participarán todas las selecciones que conforman la Conmebol.

‘La Bicolor’ debutará este jueves 25 de septiembre anta Venezuela, a partir de las 15:30 horas.

Recordemos que Perú se encuentra ubicado en la zona norte, junto a selecciones como Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.

Por su lado, la zona sur la conforman Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.

