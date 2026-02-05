Escuchar
(2 min)
La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20. (FPF)

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20. (FPF)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20. (FPF)
La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20. (FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana femenina debutó con un triunfo 2-0 ante Bolivia en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Asunción, Paraguay. El equipo que dirige el argentino Gastón Camargo sumó sus primeros tres puntos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20
Selección

La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20

Carrillo supercampeón, la dupla Sonne-Grimaldo que ilusiona y la apuesta de Felipe Chávez: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Selección

Carrillo supercampeón, la dupla Sonne-Grimaldo que ilusiona y la apuesta de Felipe Chávez: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

Jean Ferrari defiende su proyecto en la selección con la llegada de Mano Menezes
Selección

Jean Ferrari defiende su proyecto en la selección con la llegada de Mano Menezes

Madre de Pedro Gallese falleció: FPF y Deportivo Cali mandaron mensajes de consuelo al portero
Selección

Madre de Pedro Gallese falleció: FPF y Deportivo Cali mandaron mensajes de consuelo al portero