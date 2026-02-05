La selección peruana femenina venció 2-0 a Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub 20

La selección peruana femenina debutó con un triunfo 2-0 ante Bolivia en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Asunción, Paraguay. El equipo que dirige el argentino Gastón Camargo sumó sus primeros tres puntos.

La victoria de la bicolor se gestó con los goles de e Guadalupe Rodríguez y María Alejandra Espejo. Durante el primer tiempo, el partido quedó sin goles. El marcador se abrió en el segundo, con el ingreso de ‘Lupita’, delantera de 16 años, quien hizo su brillante debut en la categoría.

El sello del partido lo puso ‘MaríaAle’, la volante de 19 años que suma un sudamericano más a su trayectoria y fue una de las mejores jugadores durante el compromiso.

De esa manera, la bicolor inició el torneo no solo sumando sus tres primeros puntos en la tabla, sino ubicándose líder en su grupo, ya que el encuentro entre Brasil y Ecuador quedó 3-2 a favor de la ‘Canarinha’.

Perú volverá a la acción para enfrentar a Argentina el próximo lunes 9 de febrero desde las 4:00 p.m. en el estadio Alfonso Giagni. Como se sabe, este torneo otorga 4 cupos directos al Mundial de la categoría en Polonia.

SOBRE EL AUTOR