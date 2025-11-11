Además, los integrantes de la blanquirroja degustaron algunos aperitivos locales, cortesía del país anfitrión.
La delegación de la , tras algunos retrasos, llegó esta mañana la ciudad de San Petersburgo, Rusia, para enfrentar al combinado nacional local en un amistoso de fecha FIFA.

A su arribo, fue recibido por algunos entusiastas hinchas que aprovecharon para tomarse algunas fotos y compartir con los seleccionados.

Además, los integrantes de la blanquirroja degustaron algunos aperitivos cortesía del país anfitrión.

Como se recuerda, la selección no pudo viajar el último sábado, pues una hora antes del vuelo el piloto del avión reportó malestar de salud.

Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

