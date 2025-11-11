La delegación de la selección peruana, tras algunos retrasos, llegó esta mañana la ciudad de San Petersburgo, Rusia, para enfrentar al combinado nacional local en un amistoso de fecha FIFA.
LEE TAMBIÉN: Rodrigo Ureña sobre su futuro: “Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora, toda mi carrera fue así“ | VIDEO
A su arribo, fue recibido por algunos entusiastas hinchas que aprovecharon para tomarse algunas fotos y compartir con los seleccionados.
Además, los integrantes de la blanquirroja degustaron algunos aperitivos cortesía del país anfitrión.
Como se recuerda, la selección no pudo viajar el último sábado, pues una hora antes del vuelo el piloto del avión reportó malestar de salud.
MIRA: Luis Ramos sobre su ausencia en la última convocatoria: “Siempre voy a estar a disposición de mi selección”
Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).
En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC