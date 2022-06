La selección peruana cayó ante Australia por penales y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. En la previa, el equipo dirigido por Ricardo Gareca llegaba con buen antecedente ante los Socceroos, quienes a base de orden defensivo lograron neutralizar a la blanquirroja.

En el análisis realizado por Martín Liberman, el equipo peruano estuvo desconocido: “Perú no se puede quejar de nada porque tuvo su plantel estable. Perú no estuvo a la altura en cuanto a sus posibilidades de juego estando algo atado ante un rival que sabía dónde tenía que jugar su partido”.

“Los australianos sabían que eran inferiores y jugaron un partido cortando circuitos. Perú es más de lo que vimos, pero la responsabilidad y peso del partido te hace jugar de la manera en la que jugó. Los penales son una lotería que tiene trabajo detrás”, añadió Liberman en su canal de Youtube.

Cuestionamiento al arquero

Andrew Redmayne fue el arquero que ingresó en el segundo tiempo suplementario, estrategia que uso el técnico australiano con el objetivo de ganar la tanda de penales. Andrew causó sorpresa al realizar muchos movimientos, que generaron polémica porque para muchos ganó algunos centímetros de ventaja.

Liberman fue uno de sus críticos: “El arquero bailaba sobre la línea. No quiero quitarle mérito pero me parece que el fútbol no tiene que ver con esto, no entiendo la norma que el arquero pueda hacer lo que sea mientras esté en la línea. Pero insisto que no hizo nada de lo que no fuera reglamentario. Ganó alguna distancia en el penal de Advíncula que se debió repetir”.

