Pero si hay una ausencia que golpea más por inesperada que por simbólica, es la de Tapia. A sus 30 años, con 92 partidos en la selección, mundialista en Mundial de Rusia 2018 y subcampeón de la Copa América 2019, el volante parecía entrar en esa categoría de jugadores que no se discuten, sino que se administran. El “Capitán Futuro”, como se le bautizó hace años, hoy ni siquiera figura en la hoja de ruta inicial.

Renato Tapia habla sobre radical manera de protestar sobre lo que pasa en la selección (Foto: @renatotapiac)

El caso Tapia

Hace apenas dos meses, el propio Tapia intentaba cerrar cualquier grieta pública. “Si me llaman, siempre voy a ir”, dijo en enero en el streaming “Doble Punta”. Era una frase que buscaba bajar la tensión tras sus comentarios en octubre de 2025, cuando ironizó en redes sociales sobre la designación de Manuel Barreto como técnico interino: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”. Aquella publicación encontró respuesta inmediata desde la Federación en la voz de Jean Ferrari: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”.

Y, según el propio Tapia, se resolvió. “Con Jean estuvimos hablando como 20 o 30 minutos. No es que no cruzamos palabras”, contó, descartando un conflicto personal. “No siento que haya algo malo entre nosotros”, remarcó. Sin embargo, dos meses después, la realidad le juega una mala pasada: no está en la lista.

Consultado en conferencia, Menezes eligió el camino más directo —y más incómodo—: no hablar de los ausentes. Una decisión que, lejos de cerrar el tema, lo amplifica. Porque Tapia no llega sin fútbol. Este 2026 suma 11 partidos con Al-Wasl, con 869 minutos acumulados. El último fin de semana jugó los 90 minutos en la derrota 2-0 ante Al-Ain, aunque con una calificación discreta. ¿Alcanza eso para sacarlo del mapa? Solo el técnico tiene la respuesta.

Renato Tapia.

Más ausencias

Si lo de Tapia sorprende, lo de Advíncula y Guerrero responde más a una lógica de recambio, aunque no por eso deja de ser fuerte. Advíncula, con 131 partidos, es el futbolista con más presencias en la historia de la selección. Guerrero, con 41 goles en 129 encuentros, es su máximo artillero. Ambos, mundialistas y líderes de vestuario durante más de una década, hoy parecen quedar al margen de un proyecto que mira hacia adelante.

En el caso de Guerrero, además, la decisión tiene un matiz particular. Menezes lo dirigió en Corinthians y conoce de cerca su impacto. Pero el tiempo también juega. A sus 42 años, el delantero ya no compite contra otros nombres, sino contra el paso de los años. La selección, en este punto, parece haber elegido otra velocidad.

La lista, en contraste, abre espacio a nombres que hasta hace poco orbitaban fuera del radar principal. Adrián Quiroz, desde Los Chankas; Jairo Vélez, en buen momento con Alianza Lima; o Jesús Pretell, consolidado en Liga de Quito, aparecen como los rostros de una convocatoria que busca oxígeno.

Pero la renovación no se limita a los nombres históricos. También alcanza a esa generación que fue parte del último gran ciclo y que hoy no encuentra su mejor versión. Andy Polo, Aldo Corzo, Edison Flores y Anderson Santamaría —todos mundialistas en 2018— tampoco fueron considerados. En su caso, el argumento parece más deportivo: rendimientos irregulares en Universitario de Deportes que no alcanzan para sostener un lugar.

Luis Advíncula en el radar de Alianza Lima para el 2026. (Foto: AFP)

Más difusos son los casos de Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano, quienes hoy parecen más cerca de resolver temas fuera de la cancha que de pelear por una convocatoria.

Así, la primera lista de Menezes no solo define un equipo para dos amistosos. Define una intención. Marca un corte. Y deja una pregunta abierta: ¿es el inicio de un recambio profundo o apenas una fotografía momentánea?

Por ahora, lo único concreto es que la selección peruana empieza a escribirse sin algunos de sus nombres más pesados. Y en ese vacío, en ese silencio que incomoda, también se construye el futuro. Porque en el fútbol —como en la vida— las ausencias también juegan.

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