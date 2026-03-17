Por Jasson Curi Chang

La primera lista siempre dice más por lo que calla que por lo que nombra. Y en el arranque de la era de Mano Menezes al frente de la selección peruana, el silencio tiene nombres propios: Renato Tapia, Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Tres referentes, tres historias recientes de la Blanquirroja que, de pronto, quedaron fuera del primer llamado para los amistosos ante Senegal y Honduras en la fecha FIFA de marzo de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.