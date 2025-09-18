La selección peruana Sub 15 se impuso por la mínima diferencia a su similar de Ecuador, en amistoso jugado en en el estadio de la Universidad Católica de Guayaquil.

Leonel Condezo anotó el único con del partido con gran ejecución desde el punto de penal, apenas a los 8 minutos de juego.

MIRA EL GOL PERÚ

Los dirigidos por Fernando del Solar ya habían vencido a Ecuador días atrás por 3-2 con goles de Alessandro Chuyes, Alexis Correa y Leonel Condezo.

Perú participará del Torneo Conmebol Evolución, que se realizará en Asunción, Paraguay, del 22 de septiembre al 7 de octubre.

