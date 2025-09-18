La blanquirroja quedó lista para disputar el Torneo Conmebol Evolución, que se realizará en Asunción, del 22 de septiembre al 7 de octubre.
La blanquirroja quedó lista para disputar el Torneo Conmebol Evolución, que se realizará en Asunción, del 22 de septiembre al 7 de octubre.
Redacción EC
Redacción EC

La Sub 15 se impuso por la mínima diferencia a su similar de Ecuador, en amistoso jugado en en el estadio de la Universidad Católica de Guayaquil.

Leonel Condezo anotó el único con del partido con gran ejecución desde el punto de penal, apenas a los 8 minutos de juego.

Los dirigidos por Fernando del Solar ya habían vencido a Ecuador días atrás por 3-2 con goles de Alessandro Chuyes, Alexis Correa y Leonel Condezo.

Perú participará del Torneo Conmebol Evolución, que se realizará en Asunción, Paraguay, del 22 de septiembre al 7 de octubre.

