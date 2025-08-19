Los goles de la blanquirroja, dirigida por Renzo Revoredo, fueron anotados por Robinho Ormeño y Gonzalo Álvarez.
La se impuso este martes sobre su similar de Chile en amistoso disputado en el Complejo Deportivo Quilin de Santiago.

Los goles de la blanquirroja, dirigida por el entrenador peruano Renzo Revoredo, fueron anotados por Robinho Ormeño y Gonzalo Álvarez.

Cabe precisar que este es el primero de los dos amitosos pactados ante ‘La Roja’ en su territorio, y la revancha se jugará el próximo jueves 21 de agosto.

  • Alineación: Josean Coronado, Sebastián Ortega, Kayro Bravo, Carlos Altez, Sean Gormley, Daniel Villalta, Fabio Vásquez, Robinho Ormeño, Uriel Cabellos, Geray Motta y Carlos Alvarado.
  • Suplentes: Fernando Lasanta, Sandro Cometivos, Matías Flores, Gonzalo Álvarez, Robert La Madrid, Jhaziell Cojal, Eystin Córdova, Enrique Miranda y Enzo Ramírez.

Perú se prepara para el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se jugará el próximo año.

