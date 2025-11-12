Pese al gol del atacante Álex Valera, la blanquirroja no pudo imponerse en San Petersburgo.
Pese al gol del atacante Álex Valera, la blanquirroja no pudo imponerse en San Petersburgo.
Manuel Barreto dirigió su segundo partido desde que asumió interinamente las riendas de la y fue empate este miércoles en San Petersburgo ante Rusia.

Los locales se adelantaron en el marcador con gol de Golovin, pero el peruano Valera igualó las acciones con potente y sorpresivo remate desde fuera del área.

La blanquirroja suma, con este partido, siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Además, Perú solo ha podido anotar en tres de sus últimos 11 partidos y hoy tuvo el debut absoluto del delantero Adrián Ugarriza.

Perú se enfrentó ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

