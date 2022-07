“El fútbol y la patria están siempre atados; y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad”

-Eduardo Galeano

En horas en los que el hincha peruana aún intenta digerir el adiós obligado de Ricardo Gareca de la selección peruana, dos políticos no desaprovecharon la oportunidad de la coyuntura para opinar. “Si no quiere permanecer, no lo vamos a obligar”, dijo recientemente Anibal Torres, Presidente del Consejo de Ministros. “El único profesor que unió al Perú fue Ricardo Gareca”, tuiteó la congresista Patricia Chirinos, en clara alusión al Presidente de la República, Pedro Castillo.

Dos miembros de la clase política peruana no fueron ajenos a la actualidad del fútbol nacional y la salida de un técnico argentino que si postulara a la presidencia o alguna alcaldía, arrasaría con los votos.

“Yo tengo una opinión como, seguramente, la tienen todos los peruanos sobre lo sucedido con el técnico Gareca y, en ese sentido, pienso que el profesor es un extraordinario entrenador, nos ha llevado a un Mundial y casi nos lleva a un segundo de manera consecutiva, sin duda un profesional que conoce bien su oficio. Pero, no es el único, incluso hay técnicos nacionales muy capaces que pueden ocupar ese cargo”, aseguró Torres antes de señalar que hablará con el ministro de Educación, Rosendo Serna, sobre el presidente de la FPF, Agustín Lozano. “Si fue sancionado es porque hubo pruebas, entonces ¿cómo sigue ocupando el cargo?” .

Mientras el país vive una grave crisis económica, social y política, el único profesor que logró unir al Perú y devolvernos el sueño mundialista, fue el profe Ricardo Gareca. Este es un homenaje a quien con trabajo y dedicación se ganó el respeto del Perú🇵🇪 pic.twitter.com/ThbuxYqGEc — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) July 19, 2022

“Mientras el país vive una grave crisis económica, social y política, el único profesor que logró unir al Perú y devolvernos el sueño mundialista, fue el profe Ricardo Gareca . Este es un homenaje a quien con trabajo y dedicación se ganó el respeto del Perú”, escribió Chirinos acompañando el tuit con un video emotivo de los mejores momentos del entrenador.

Más allá de la valoración hacia el técnico, los dos políticos se pusieron la camiseta de la selección peruana y lanzaron un mensaje partidario, con el color de sus ideales. Y no es la primera vez que la Bicolor se mezcla con la política ni será la última. De hecho, el deporte rey ha convivido y caminado junto a la política a lo largo de su historia.

VIDEO RECOMENDADO El técnico argentino brindó una conferencia de prensa para despedirse de los peruanos tras no llegar a un acuerdo con la FPF para renovar su contrato. ¿Qué dijeron los hinchas?

La segunda vuelta y una campaña política

El año pasado, durante la crispasa segunda vuelta electoral, el pueblo peruano fue testigo de cómo los candidatos presidenciales usaron simbolismos para atraer votos. Fuerza Popular decidió relacionar el apoyo ciudadano que tenían con el afecto por la selección. Su lideresa, Keiko Fujimori, brindaba mensajes que hacían alusión a la defensa de la democracia con una camiseta de la selección durante todos sus mítines en la segunda vuelta.

Sus partidarios compartían vídeos propagandísticos del partido naranja con clips oficiales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, doce jugadores del equipo nacional se unieron a la controversial campaña “Ponte la camiseta Perú”. A través de esta, manifestaron su preocupación por el presunto avance del comunismo ante la candidatura de Pedro Castillo, político de izquierda, quien terminaría siendo elegido Presidente de la República.

Edison Flores, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, Carlos Zambrano, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Aldo Corzo, Sergio Peña y Miguel Trauco compartieron anuncios desde sus redes sociales como un gesto político voluntario y luego lo confirmaron en diferentes videos que se viralizaron.

“Voto por la democracia. No soy un comunista”, decía Edison Flores y luego Paolo Hurtado, con algo más de firmeza pronunciaba: “No al comunismo”. Después, Pedro Gallese, argumentaba su posición diciendo que “existe un discurso que intenta dividir al país entre ricos y pobres”. La frase más recurrente en esta campaña es la oposición a cualquier tipo de régimen comunista. Eso sí, ninguno de los seleccionados pidió endosar votos a ninguna candidata o candidato. Pero el discurso lleva a una interpretación veloz que ha despertado un debate interminable en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO Seleccionados en la campaña Ponte la Camiseta Perú | Video: Facebook "Camiseta Peruana"

Los presidentes y su “relación” con la selección peruana

El entusiasmo político por el fútbol se remonta a mucho antes. En marzo de 1977, por ejemplo, Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Perú, bajó a la cancha del Estadio Nacional, luego de la victoria por 2-0 ante Chile, y le pidió su camiseta al capitán Julio Meléndez.

El defensor de la Blanquirroja accedió a otorgársela para que el entonces gobernante se la ponga. Así lo hizo Morales Bermúdez y cantó el himno nacional con la casaquilla ‘4′ puesta. La escena aún fue más icónica cuando el entrenador Marcos Calderón se acercó al mandatario y se abrazaron.

Alejandro Toledo fue mandatario desde 2001 hasta 2006, año en el que se jugó el Mundial de Alemania. El jefe de Estado siempre se mostró muy apegado al combinado patrio. De hecho, en 2003 acudió al Estadio Monumental de Ate para presenciar el empate a un gol entre Perú y Brasil. Los goles fueron marcados por Rivaldo, de penal, y Nolberto Solano de un potente cabezazo.

Luego del partido ante Chile en Lima, Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú (1975-1980) le pidió su camiseta al Julio Meléndez y entonó el himno. (Foto: USI / Video: YouTube)

Ese mismo año no tuvo reparos en acercarse a los convocados, en la previa de un encuentro ante Paraguay, para desearles suerte. El cuadro dirigido por aquel entonces por Paulo Autori goleó 4-1 a los paraguayos en lo que sería uno de los mejores partidos de la era del DT brasileño.

Julio del 2011 fue un mes muy blanquirrojo. El 23, la selección de Sergio Markarián logró subirse al podio en la Copa América al ganar la medalla de bronce. Un logro que causaba mucha alegría e ilusión en años en los que las frustraciones eran pan de cada día. Un día después, el 24, Alan García, que ya le había cedido la banda presidencial a Ollanta Humala, inauguraba el remodelado Estadio Nacional en presencia de los seleccionados que en tiempo récord dejaron Argentina para sumarse a las celebraciones.

“Después de recibir a las viejas glorias de nuestro deporte, recibimos a nuestra selección que nos ha dado el impulso y la alegría del Perú, de saber que la patria puede triunfar y que nos van a llevar al mundial de fútbol”, dijo luego del partido entre la Sub 20 de Perú y España que acabó igualado sin goles. En ese partido jugaron Christian Cueva e Isco, por ejemplo.

Ollanta Humala entrenando con la selección peruana. (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)

Ollanta, el sucesor en Palacio de Gobierno, no fue ajeno a la selección. De hecho, el mandatario fue un poco más allá de lo hecho por sus recientes antecesores y se animó a entrenar con la selección en la Videna. Además, en la previa del inicio de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, le pidió al equipo una victoria.

Pedro Pablo Kuczynski tampoco fue ajeno a las celebraciones. De hecho, el expresidente visitó en varias oportunidades el hotel donde concentraba la selección peruana. “Todos somos guerreros. Vamos a ganar”, dijo en la previa del repechaje ante Nueva Zelanda que nos llevó a un Mundial hasta 2026.

El fútbol es un deporte con convocatoria masiva, sobre todo en el Perú. Permite crear vínculos entre personas que no se conocen ni comparten las mismas ideas. Es entretenimiento, fenómeno social y contribuye a la formación de una identidad nacional. Es, en palabras futboleras, más que un simple deporte. Y, como dijo alguna vez el gran Eduardo Galeano, “los políticos especulan con esos vínculos de identidad”.