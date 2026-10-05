Claudio Pizarro volvió a recibir un reconocimiento por su brillante carrera en Europa. En el día de su cumpleaños 48, la UEFA compartió un video con algunos de los mejores goles del delantero peruano durante su paso por las principales competiciones del continente. El homenaje recordó a uno de los máximos goleadores peruanos en la historia del fútbol europeo y a un atacante que dejó una huella especialmente importante en Alemania.

El ‘Bombardero de los Andes’ construyó gran parte de su legado con las camisetas del Werder Bremen y Bayern Múnich. En el conjunto bávaro tuvo dos etapas, entre 2001 y 2007 y luego entre 2012 y 2015, mientras que también defendió al Chelsea en Inglaterra. En la Champions League marcó 24 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador peruano en la historia del torneo.

Uno de los recuerdos más importantes de su trayectoria europea es el gol que le marcó al Arsenal en la Champions League 2004-05. Pizarro recibió un largo saque del histórico Oliver Kahn y definió con categoría para marcar uno de los tantos del triunfo 3-1 del Bayern Múnich sobre el conjunto inglés. Aquel tanto fue utilizado anteriormente por la UEFA para homenajear al peruano en otro de sus cumpleaños.

🇵🇪 Claudio Pizarro está de cumpleaños ¡𝗠𝘂𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀, 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿ⵑ 🎁 #UCL | @pizarrinha https://t.co/ztWWJbqkYy — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 3, 2026

Pizarro también brilló en la Europa League con el Werder Bremen. En la temporada 2009-10 marcó 12 goles en el torneo continental y fue una de las figuras de aquella campaña del equipo alemán. La UEFA ya había recordado esos tantos en un video publicado en 2023, otra muestra de la importancia que tuvo el delantero peruano en las competiciones europeas.

Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos en 2013, cuando conquistó la Champions League con el Bayern Múnich como parte de un histórico triplete. Pizarro terminó su carrera en Alemania con 197 goles en la Bundesliga, sexto en la tabla histórica de goleadores de la competición, y actualmente continúa ligado al Bayern como embajador y miembro del equipo de leyendas. A sus 48 años, los reconocimientos del fútbol europeo siguen recordando la dimensión de un delantero que hizo historia lejos de Perú.