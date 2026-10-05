UEFA saludó a Claudio Pizarro por su cumpleaños. (Foto: EFE)
UEFA saludó a Claudio Pizarro por su cumpleaños. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Claudio Pizarro volvió a recibir un reconocimiento por su brillante carrera en Europa. En el día de su cumpleaños 48, la UEFA compartió un video con algunos de los mejores goles del delantero peruano durante su paso por las principales competiciones del continente. El homenaje recordó a uno de los máximos goleadores peruanos en la historia del fútbol europeo y a un atacante que dejó una huella especialmente importante en Alemania.

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