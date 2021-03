Conforme a los criterios de Saber más

Un gran sector de la prensa nacional y la hinchada de la selección peruana vio con buenos ojos que la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 de marzo se suspenda y así poder jugar más adelante con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán totalmente recuperados. Por otro lado, son pocos los que lamentan -lamentamos- no jugar contra Bolivia y Venezuela a fin de mes para así poder ver al mejor Renato Tapia de los últimos años del Celta de Vigo acompañado de Pedro Aquino en un nivel superlativo en el Club América. Son gustos dispares.

Con una calificación promedio (2020-2021) de 6.97 sobre 10 en la página especializada “whoscored.com”, Renato Tapia volvió a la escena de LaLiga Santander con camiseta del Celta de Vigo ante el Athletic de Bilbao. Fue empate 0-0 en un sistema táctico que lo tuvo como volante ancla en el 4-1-3-2 del ‘Chacho’ Coudet.

Sumó 5 intercepciones, 3 despejes, 2 faltas, 85 toques y 62 pases para completar el 87.1% de precisión con el balón en sus pies. El peruano escribe su mejor temporada en el fútbol europeo jugando en la élite de la liga de las estrellas. Sin embargo, el Celta marcha en décimo lugar de la tabla de posiciones. Es decir, lejos del descenso y no tan cerca de los cupos internacionales a torneos UEFA.

Antes de jugar el próximo fin de semana contra el Real Madrid en Balaídos (20 de marzo), el peruano resaltó el trabajo de su equipo y los planes que piensan cumplir. “Sigue cerca (la séptima plaza). Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es sumar. Independientemente de si llegamos o no a la séptima plaza, el objetivo es sumar primero los puntos posibles en casa para poder soñar. Uno trata de hacer su trabajo siempre, pero estoy preparado, terminé bien así que es una buena señal”, comentó tras el 0-0 contra el Athletic.

Ahí está el reto de Tapia y su escuadra. El salto de calidad que prometía España no solo estaba en la cantidad de partidos (25) y minutos jugados (2141) , que ya se convirtieron en un récord personal para ‘Cabeza’, sino en los objetivos que puedan conseguir con el Celta de Vigo a final de temporada.

El ‘capitán futuro’ puede seguir el ejemplo de estos peruanos que llegaron la madre patria y pudieron representar muy bien a la bandera en LaLiga. Estas son las historias de Chemo y sus años con el filósofo Valdano y el ‘Loco’ Seminario consiguiendo el Pichichi , pero siendo ignorado en la selección peruana.

Tenerife, una isla para dos

“Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. La mezcla de política y deporte es permanente. Pero la política no está dentro de una cancha. Ahí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa”. Jorge Valdano, antes del Argentina-Inglaterra del Mundial México 1986.

Quien ha dicho estas palabras es llamado ‘Filósofo’ y a mediados de 1992 al asumir la dirección técnica del CD Tenerife de España pidió la contratación de un peruano que llevaba dos años y medio derramando calidad en el fútbol chileno: José Guillermo del Solar . O simplemente Chemo para el millón de amigos que comenzaba a tener en el fútbol.

Por esos días, Chemo jugaba en La Católica que buscaba armar un equipo para pelear a lo grande en la Copa Libertadores (llegaría a la final en 1993), mientras que el Tenerife había ganado fama por vencer al Real Madrid e impedir que salga campeón de la Liga española en la última fecha (1991-1992). Del Solar tuvo que ser convencido. El club de España puso 1.4 millones de euros sobre la mesa, y fue negocio para los ‘Cruzados’ de la Católica, que en 1989 habían pagado 140 mil dólares por él a Universitario de Deportes.

Jose Guillermo ‘Chemo’ del Solar jugó en Tenerife, Salamanca, Celta y Valencia entre 1992 y 1998.

En una entrevista con la Revista Líbero, Chemo contó hace unos años cómo fue elegir al Tenerife de España. “Yo no los conocía pero ya había oído hablar de Jorge Valdano y Ángel Cappa. Y no lo dudé . Ahí estaban Redondo, Pizzi y Dertycia. Ezequiel Castillo llega conmigo y seis meses después lo hace Diego Latorre y formamos un equipo de varios argentinos y yo”, dijo.

El proyecto era ambicioso, pero Chemo se encontró con otra realidad. Tenerife llevaba dos años en Primera y la temporada anterior apenas se había librado del descenso por 3 puntos. Sin embargo, la pretemporada y los primeros partidos lo fueron convenciendo de que podían alcanzar los objetivos.

“ Me costó adaptarme unos meses a la liga española y en esos meses me di cuenta de que teníamos equipo no para pelear el descenso. Conforme pasaban los partidos crecimos todos y nos superábamos ante buenos rivales”, señaló Del Solar en la entrevista con Líbero de España.

Para que los propósitos se cumplieran fue clave que se entendiera la filosofía que quería practicar Valdano y mucho más importante tener a un intérprete como Chemo del Solar en la cancha. “Los mensajes (de Valdano) eran muy claros y sentía el juego de una manera determinada. Lo que pregonaba Cruyff en Barcelona lo hacía Jorge. Con el Tenerife salíamos a jugar de igual a igual de visita y en cualquier estadio . No éramos el típico equipo chico español que cuando jugaba de visita solo se defendía. En Barcelona empatamos 1-1 y en el Bernabéu al Madrid le ganamos 3-0 (Copa del Rey 93-94)”, recuerda el volante nacional.

Ese Tenerife de Chemo y Valdano escribió un nuevo hito en la historia del club hacia finales de la temporada 1992-1993. A la última fecha llegaron con posibilidades de conseguir un boleto a la Copa UEFA. En el quinto lugar con 42 puntos, competían por dos cupos contra el Atlético de Madrid, el Sevilla de Diego Maradona y el Athletic de Bilbao.

‘Chemo’ del Solar dio un consejo a los hinchas del Tenerife. (Captura y video: @CDTOficial)

En esa última jornada, volvieron a coincidir con el Real Madrid de local como la temporada anterior. Los merengues le habían arrebatado el liderato del torneo al FC Barcelona de Cruyff a falta de 4 fechas y tenían a los culés detrás con un punto menos. La fecha fue cardíaca. El Tenerife de Valdano y con Chemo en el banco consiguió el anhelo. Victoria 2-0 con goles de Dertycia y Chano para ir a un torneo internacional de Europa , y el Madrid veía por segundo año consecutivo cómo el Barza le ganaba el torneo en el último respiro.

Las historias de Chemo y Valdano se separaron en los siguientes años. El ‘Filósofo’ llegó al Real Madrid, mientras que Chemo jugó en Salamanca y Celta de Vigo. A inicios de la temporada 1997-1998, Del Solar volvió a recibir un llamado del técnico argentino, que había asumido el banco del Valencia. Sin embargo, la historia no sería la misma.

Así lo reseña el mismo Chemo. “Quizás es el error más grande que cometí como futbolista. En el Celta era titular y la gente me quería. Me quedaban dos años de contrato y el presidente del club (Horacio Gómez) me quiso renovar por dos años más. Por un lado, Valdano me decía: ‘Vente con nosotros’ y por el otro, Javo Irureta (entrenador del Celta) me decía: ‘No te vayas’. La prensa decía que Real Madrid, Barcelona y Valencia pelearían la Liga y en el Celta era quedar de la mitad de tabla para arriba. Al Celta le pagaron 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros). Me fui por Valdano”.

La relación Chemo-Valdano duró apenas 3 partidos en Valencia. El equipo tenía a figuras como Ortega, Romario, Piojo López, el Negro Cáceres, Marcelinho Carioca, Morigi, Campagnuolo, pero no pudo sostener al ‘Filósofo’ en el campo. En su lugar llegó el italiano Claudio Ranieri, y el peruano no volvió a tener un espacio entre los titulares. “Si Valdano te pide A, Ranieri te pide la Z. Era otra idea, totalmente diferente”, explicó en Líbero.

Seminario, ‘Loco’ y Pichichi

En el Perú hay que apodarse ‘Loco’ si quieres anotarle a Brasil. Juan ‘Loco’ Seminario’, protagonista de esta pastilla nostálgica, lo consiguió en la Copa América 1959 ante la ‘Canarinha’ campeona del mundo de Pelé en el empate 2-2 . El otro fue Enrique ‘El Loco’ Casaretto firmando un doblete y el ‘saltito’ inmortal en el triunfazo 3-1 de visita por la Copa América de 1975. Y el último es más cercano y renegado: Juan ‘Loco’ Vargas y el riflazo que selló el 1-1 en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

De los tres, es imposible ocultarlo, Seminario es el que más lejos llegó en el fútbol internacional. O el que más renombre ganó, al menos. Nacido en Piura y con inicios en Deportivo Municipal (1954-1959), el ‘Loco’ ganó fama por sus partidos con la selección peruana, donde le anotó tres goles a la Inglaterra de Charlton, Greaves y Haynes en 1959 en el triunfo nacional por 4-1. Primero, antes de llegar a España, tuvo un periplo por el Sporting de Lisboa (1959-1961) con 21 goles en 50 partidos.

Suficiente para la época. Para la temporada 1961-1962 lo contrató el Real Zaragoza de la liga española y se encumbró por todo lo alto saliendo goleador del torneo. En el papel, Seminario fue el primer jugador extranjero en conseguir esta distinción, ya que el argentino Alfredo Di Stéfano (1957-1958) y el húngaro Ferenc Puskás (1959-1960) lo consiguieron nacionalizados como españoles y ya representando a la ‘Roja’ en torneos oficiales.

En su despedida del Real Zaragoza, Juan Seminario anotó cuatro goles en 40 minutos. (Foto: Real Zaragoza)

Juan Seminario firmó 25 goles en 30 partidos. Y según remarca la página Transfermarkt, resaltan sus partidos contra el Racing de Santander, que fue goleada por 6-1 y anotó 4 goles. Asimismo, en las aspiraciones del Zaragoza en la temporada, consiguieron vencer al Sevilla (3-2), Barcelona (3-2) y Real Madrid (2-1) con goles del peruano.

De los 30 duelos disputados, 15 fueron victorias, 5 empates y 10 derrotas. Siempre fue titular y nunca salió del campo, según la página de estadísticas ceroacero.es. El equipo de La Romareda quedó en cuarto lugar de la tabla de posiciones y no pudo clasificar a ningún torneo internacional.

El ‘Loco’ se quedó media temporada más, donde completó 8 partidos y 8 goles más en La Liga, y un total de 49 encuentros y 36 tantos (en su último partido anotó 4 goles) . Fue fichado por la Fiorentina de Italia, donde no pudo destacar, pero regresó al fútbol español contratado por el FC Barcelona en 1964, donde ganó la Copa Ferías (hoy Europa League).

En el 2010, El Comercio lo entrevistó en el club Lawn Tennis, reconociendo que era –junto a Pizarro– uno de los peruanos que había anotado más de un centenar de goles en ligas europeas (si se cuentan torneos internacionales Andrés Mendoza entra a este selecto grupo).

“¿Como goleador del fútbol español no le molestó ser marginado de la selección peruana?”, preguntó Deporte Total. Y la respuesta que dio el delantero fue contundente. “Creo que la dirigencia de ese tiempo no gestionó la llegada de jugadores peruanos que estaban en el extranjero. Joya estaba en Peñarol, ‘Huaqui’ en River Plate, Benítez en Boca Juniors y yo en Barcelona . Es que en esa época teníamos muchos jugadores y pensaron que era suficiente. Pero Colombia nos eliminó (en las Eliminatorias). La paradoja fue que en el mismo año del Mundial fui el pichichi en España con la camiseta del Zaragoza. Nunca más pude jugar por mi selección. Como verás, ese tipo de cosas pasaban hasta en mis tiempos”, dijo.

Entre Portugal, España e Italia, Seminario marcó 105 goles en ligas. Una firma que tiene medio siglo vigente.

Este recuento no intenta olvidar que Hugo Sotil salió campeón con el FC Barcelona, o que Miguel Rebosio (Zaragoza) le ganó una final de la Copa del Rey a Juan Jayo (Celta de Vigo). Esas son historias que ya será tiempo de contar pronto.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Crsitiano Ronaldo y el gesto que es criticado en Italia (Video: Sky Sport)