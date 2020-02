A falta de poco más de un mes para el arranque de un nuevo proceso clasificatorio a una Copa del Mundo, se mantienen las mismas dudas de los últimos años: ¿Quién puede suplir a Paolo Guerrero? ¿Hay variantes para el '9′ de Perú? ¿Raúl Ruidíaz está listo para tomar la posta? ¿La generación Sub 23 merece una oportunidad? Y a esas preguntas se añade una que implica, otra vez, a Gianluca Lapadula, el delantero italiano de raíces peruanas que actualmente milita en el US Lecce, de la Serie A de Italia. Hay quienes piensan que el futbolista de 30 años debe ser una posibilidad en la ofensiva; otros prefieren obviar esa carta porque ya le dijo no a nuestra selección.

Lapadula celebrando un gol con el US Lecce. (Foto: Agencias)

En febrero del 2016, Ricardo Gareca viajó a Italia para reunirse con Lapadula en un restaurante. Por aquel entonces era el goleador de la Serie B con el Pescara (30 dianas). Esa situación llamó la atención del ‘Tigre’ a tal punto de ir a visitarlo con el objetivo de tenerlo en cuenta para la Copa América Centenario.

“Estamos conociéndonos, hablando. Yo estoy muy contento, él también. Todavía no garantizo nada. Nos conocimos por primera vez, que era lo más importante”, fueron las palabras del ‘Tigre’ en aquel entonces.

Tres días después, Lapadula se mostró muy honrado por la visita del entrenador de Perú, pero reconoció que su sueño era “ser llamado por el entrenador Antonio Conte y vestir la camiseta de Italia”, aunque dejaba “las puertas abiertas a cualquier posibilidad”.

Con el paso de los meses, Lapadula seguía dejando entrever que se veía -en un futuro no muy lejano- vistiendo la camiseta rojiblanca. Es más, en mayo de ese año, a través de sus redes sociales, le comunicó a los peruanos que no jugaría la Copa América Centenario “porque no quiero ir solo para aprovechar una ocasión profesional”.

A partir de esa decisión se intuyó que el artillero del ascenso italiano estuvo pensando bastante en su posible futuro como integrante de la Blanquirroja. Sin embargo, todo cambió radicalmente cuando fichó por el AC Milan y posteriormente fue convocado, de emergencia, a la selección de Italia.

LA HISTORIA CAMBIÓ: “NADIE NOS LLAMA”

Cuando Lapadula recibió el llamado de Italia no lo pensó mucho y aceptó. Con ello las intenciones de Gareca por contar con él se esfumaron. Gianluca empezó a vivir su propio sueño.

Al principio le fue difícil, ya que no logró quedarse en la primera lista de 23 futbolistas, pero en la siguiente convocatoria, para amistosos internacionales, se quedó, fue titular y le anotó un ‘hat trick’ a San Marino.

Gianluca Lapadula, delantero italiano de raíces peruanas, debutó oficialmente con la selección italiana en el duelo amistoso contra San Marino. Fue la figura luego de marcar un 'hat trick'. (Foto: AFP)

A partir de entonces uno imaginó que el idilio entre Lapadula y la ‘Azzurra’ duraría por muchos años. No fue así. Jamás volvió a ser convocado, principalmente porque su presente en el Milan iba en declive y el estratega Giampiero Ventura apostó por otros delanteros. Al final, Italia no fue a la Copa del Mundo 2018 y Gianluca quedó en el olvido.

Después de ese fiasco, Lapadula firmó -en calidad de préstamo- por el Genoa, por dos temporadas, para intentar reflotar su carrera. Gareca, desde la Videna, insistía y decía “no estamos para cerrarle la puerta”.

VIDEO RECOMENDADO

Uno de los goles de Lapadula con el US Lecce. (Video: ESPN)

Caso contrario sucedió con Juan Carlos Oblitas. “Olvidémonos de [Gianluca] Lapadula, él es italiano”, dijo enfáticamente en diálogo con América Deportes.

Los años pasaron, las circunstancias son otras y ahora Gianluca no ve lejana la posibilidad de pisar la Videna. Su representante, Gianluca Libertazzi, cree que las chances de ‘Sir William’ de vestirse con la camiseta de Perú están intactas.



“Por qué no [podría representar a Perú]. Todo es posible en la vida”

“Por qué no [podría representar a Perú]. Todo es posible en la vida”, explicó brevemente en comunicación con El Comercio.

Aunque eso no es algo que lo inquieta tanto a él como a Lapadula. Lo único que esperan, eso sí, es un contacto de la Federación Peruana de Fútbol. “Hoy no es un problema, porque nadie nos llama”, concluyó.

¿LAPADULA ES ELEGIBLE POR PERÚ?

A pesar de que Lapadula le dijo sí a Italia, todavía mantiene reales probabilidades de jugar por Perú. Aquel encuentro en donde le anotó tres goles a San Marino fue de carácter amistoso.

Para que Gianluca Lapadula deje de ser considerado por la escuadra nacional, deberá jugar dos partidos FIFA oficiales con Italia. Ese no es su caso, sobre todo porque ya no está en el radar de ‘La Nazionale’, que hoy en día está bajo la responsabilidad del entrenador Roberto Mancini.

La vez que Lapadula y Gareca se encontraron en un restaurante, en Italia. (Foto: Agencias)

Según Juan Carlos Oblitas, el trámite de nacionalización es algo engorroso y difícil. “Para que él sea peruano, tiene que venir al Perú, trabajar seis meses y tramitar su nacionalidad. ¿Lo va a hacer? No. Entonces... Ya no se ha vuelto a tocar ese tema en la federación”, dijo en setiembre del 2018.

Sin embargo, la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece en su artículo 52 lo siguiente: “Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.” El tiempo del proceso de naturalización, en caso Lapadula lo considere por voluntad propia, no pasaría de un mes.

Gareca junto a Lapadula, sus representantes y su madre. (Foto: Agencias)

El día a día del atacante es en el US Lecce, club al que llegó para afrontar la temporada 2019-20 de la Serie A. Actualmente su equipo se ubica en la parte baja de la tabla, pero con los siete goles en 16 presentaciones de Lapadula se resiste a descender.

En lo que va del curso liguero, le ha anotado un doblete al Napoli y un solo gol a Torino, Cagliari, Lazio, Sassuolo y Sampdoria. Asimismo está a un gol de igualar su mejor racha goleadora en la primera división (08-AC Milan).

MÁS SOBRE LAPADULA

TE PUEDE INTERESAR...