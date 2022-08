11 / 12

"Lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad. Es tu presente. No he tenido la suerte de hablar con ellos. Pero si se recuperan y agarran ritmo las puertas de la selección estarán abiertas. Con quienes sí he hablado me han hecho notar su sed de revancha. A ellos les ha tocado vivir esa sensación. Pero el presente de cada quien marcará si es convocado o no". (Foto: Joel Alonzo/GEC)