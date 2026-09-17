La nueva convocatoria de Mano Menezes para la selección peruana dejó varios nombres conocidos fuera de la lista. El técnico brasileño presentó este jueves 17 de septiembre una nómina de 26 futbolistas para los próximos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, pero decidió no incluir a Renato Tapia, Christian Cueva, Luis Advíncula, Piero Quispe y Adrián Quiroz. Las ausencias tienen distintos contextos y tiempos alejados de la Bicolor.

Tapia y Advíncula, ausentes desde 2025

Renato Tapia y Luis Advíncula son dos de los nombres con mayor recorrido que quedaron fuera de la convocatoria. El mediocampista del Al-Wasl no es llamado por Perú desde la última fecha de las Eliminatorias 2026, cuando integró el plantel que enfrentó a Paraguay el 9 de septiembre de 2025.

Advíncula, por su parte, tampoco aparece en una nómina desde septiembre de ese año, cuando fue convocado por Óscar Ibáñez para los partidos ante Uruguay y Paraguay. Ambos continúan con actividad en sus clubes, aunque llevan aproximadamente un año sin integrar la selección.

Christian Cueva y su regreso a la actividad

Christian Cueva es otra de las ausencias que genera atención. El mediocampista actualmente pertenece a Sport Boys, donde juega cedido por Juan Pablo II hasta diciembre de 2026. El volante viene recuperando continuidad en el Torneo Clausura después de superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera entre julio y agosto. Sin embargo, su última convocatoria con Perú se remonta a la Copa América 2024, cuando fue llamado por Jorge Fossati y disputó minutos ante Canadá y Argentina.

Piero Quispe volvió a Universitario, pero no fue convocado

Piero Quispe atraviesa una situación diferente. El mediocampista regresó a Universitario en julio de 2026 después de sus experiencias en Pumas UNAM y Sydney FC. El club crema oficializó su retorno el 28 de julio y desde entonces viene sumando participación en el Torneo Clausura, tanto como titular como desde el banco. En el clásico ante Alianza Lima del 12 de septiembre disputó 76 minutos en la victoria crema por 2-1.

La última convocatoria de Quispe con la selección peruana se produjo en noviembre de 2025, cuando Manuel Barreto lo incluyó para los amistosos de aquella fecha FIFA. Su último partido internacional con la Bicolor en ese período fue ante Chile, el 18 de noviembre de 2025, encuentro en el que disputó 26 minutos. Desde entonces, no volvió a integrar una convocatoria de la selección absoluta.

Mano Menezes alista su convocatoria. Foto: @SeleccionPeru

Adrián Quiroz, fuera después de trabajar con Menezes

El caso de Adrián Quiroz es distinto al de los otros cuatro jugadores, pues el mediocampista sí formó parte del proceso de Mano Menezes durante 2026. Quiroz fue convocado para los amistosos ante Haití y España en junio, cuando todavía pertenecía a Los Chankas, y tuvo participación en ambos encuentros: disputó 32 minutos frente a Haití y 16 ante España. Posteriormente regresó a Universitario para afrontar el Torneo Clausura.

La nueva lista de Menezes muestra que las ausencias responden a situaciones diferentes. Tapia y Advíncula llevan aproximadamente un año fuera de las convocatorias; Cueva no aparece desde la Copa América 2024; Quispe fue llamado por última vez en noviembre de 2025; mientras que Quiroz fue parte del proceso de Menezes apenas tres meses atrás. Sus presentes deportivos también son distintos, por lo que la lista abre nuevamente el debate sobre las alternativas que el técnico brasileño viene evaluando para la selección.