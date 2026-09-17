Menezes deja fuera a varios habituales: las ausencias y el presente de Tapia, Cueva, Advíncula y Quispe. Foto: X/@MDeportivope/Selección peruana
Menezes deja fuera a varios habituales: las ausencias y el presente de Tapia, Cueva, Advíncula y Quispe. Foto: X/@MDeportivope/Selección peruana
Por Redacción EC

La nueva convocatoria de Mano Menezes para la selección peruana dejó varios nombres conocidos fuera de la lista. El técnico brasileño presentó este jueves 17 de septiembre una nómina de 26 futbolistas para los próximos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, pero decidió no incluir a Renato Tapia, Christian Cueva, Luis Advíncula, Piero Quispe y Adrián Quiroz. Las ausencias tienen distintos contextos y tiempos alejados de la Bicolor.

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