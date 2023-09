Las Eliminatorias Sudamericanas vuelven a paralizar al mundo y hay especial expectativa por el partido de Bolivia vs Argentina , pero no en todos los países se podrá ver por televisión y streaming. A continuación, conoce quién pasa el encuentro y por qué lo no dan en Perú.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) negoció los derechos de televisión de los partidos de ‘La Verde’ como local y poco a poco se fueron sumando canales.

La segunda jornada de las Eliminatorias 2026 ofrece varias opciones para seguir el partido en Bolivia y Argentina. En Bolivia, los aficionados pueden sintonizarlo a través de Tigo Sports, Entel, Axs, Comteco, Cotas, XDigital, InterSatelital, Cosett, Cotap, Cotes, Coteor y Cablevisión Bolivia. Además, la Federación Boliviana de Fútbol transmitirá el juego en streaming en las plataformas Futbol.Bo y FBF Play. En Argentina, los seguidores del fútbol podrán disfrutar del partido a través de TyC Sports y TV Pública, tanto en cable como en señal abierta. Además, estos canales están disponibles en línea a través de Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

¿Quién pasa Bolivia vs Argentina en Perú?

El partido por la fecha 2 de las Eliminatorias será transmitido por televisión en Perú a través de Latina.

Canales Bolivia vs Argentina

Si estás en Bolivia: FBF TV, Tigo Sports

Si estás en Argentina: TyC Sports, TV Pública.

Si estás en Chile: Mega.

Si estás en Ecuador: El Canal del Fútbol.

Si estás en Colombia: Caracol, RCN.

Si estás en México: Sky Sports.

Si estás en Estados Unidos: TyC Sports, Telemundo, Universo

Si estás en Venezuela: Venevisión, Simple TV.

Si estás en Uruguay: AUFTV.