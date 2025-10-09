La selección peruana afrontará una serie de amistosos antes de culminar el año, aún sin entrenador oficial de cara a las próximas competencias oficiales. Al respecto, Leao Butrón, exseleccionado nacional compartió su análisis de la blanquirroja.

En diálogo con L1 Radio, apuntó a la falta de jugadores de nivel que puedan tomar la posta de la generación que clasificó al Mundial de Rusia 2018, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

“Los chicos que nos han llevado a un Mundial y nos dejaron cerca a otro, por un tema natural de la vida, pasan a la línea descendiente de su rendimiento y donde deberían aparecer otros en la línea ascendente, no tenemos grandes jugadores”, dijo Butrón.

“Ahora estamos por obligación haciendo el cambio, más que naturalmente”, añadió.

✅ EN VIVO Leao Butrón, exarquero 🇵🇪



"Yo no creo que Juan sea el responsable, estamos haciendo el recambio por obligación más que natural. No entiendo porque el cambio de técnico, sin criticar a los que están ahora, les deseo lo mejor"#L1Radio pic.twitter.com/LtG29QgqTD — L1MAX (@L1MAX_) October 9, 2025

En esa línea, mencionó a Juan Reynoso, quien fue señalado como uno de los culpables de que la blanquirroja deje de ser competitiva en Eliminatorias.

“Todos estamos responsabilizando a Juan Reynoso del cambio en la selección, pero no creo que sea el responsable”, apuntó el exarquero.

Bajo el mando interino de Manuel Barreto, Perú se medirá ante Chile, en un amistoso de preparación que servirá para darle la oportunidad a muchos jugadores jóvenes como Felipe Chávez.

