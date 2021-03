Leyenda del fútbol mexicano: “Si me piden un 9, traería a Santiago Ormeño por encima de Raúl Ruidíaz”

Santiago Ormeño continúa siendo un tema de debate entre los aficionados peruanos y mexicanos. El delantero del Puebla de la Liga MX ha declarado que está dispuesto a jugar por la selección que lo convoque; sin embargo, hasta el momento ni Ricardo Gareca ni Gerardo Martino lo han llamado para un partido oficial. Ante ello, una leyenda del fútbol mexicano se refirió al tema y alabó la calidad del exReal Garcilaso.

Jared Borgetti, en diálogo con RPP, afirmó lo siguiente: “Santiago Ormeño puede jugar por México o Perú, espero que tome la mejor decisión, la que él quiera. Es un jugador que tiene tiempo jugando en México, tiene carácter y dedicación día a día”.

El exdelantero de la selección de México también acotó: “Santiago Ormeño es un jugador maduro, de edad suficiente como para entender qué le conviene y qué no. Ya pasó por la etapa de juventud donde todo le puede parecer muy fácil, eso lo pone en un nivel diferente. A mí me gustaría que Santiago Ormeño juegue para México. No tenemos un jugador como él. Creo que lo vería con muy buenos ojos”.

Gol de Santiago Ormeño para el 2-1 del Toluca vs. Puebla por la Liga MX 2021 (Video: TUDN)

Jared Borgetti eligió a Santiago Ormeño por encima de Ruidíaz

Como parte del diálogo con la emisora de radio, Borgetti afirmó: “Si me dieran a elegir por un 9, en este momento traería a Santiago Ormeño por encima de Raúl Ruidíaz. Ormeño tiene para pelear más en el área y mejorar”.

Asimismo, alabó el nivel de los delanteros peruanos: “En Perú también han tenido jugadores importantes, como Pizarro o Guerrero. En el caso de Guerrero, su mismo apellido lo dice, el equipo siempre confía en él. Santiago podría aprender de esa calidad de jugador”.

Jared Borgetti fue delantero de la selección de México

Conforme a los criterios de Saber más