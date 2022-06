¿Sirve la bolsa? ¿Cumple con su rol? Y demás preguntas -y críticas, claro que sí- se disparan como dardos en busca de respuestas y con el miedo de que en un par de años la generación que nos llevó a Rusia 2018 se irá, como se han ido Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los dos cracks que muchos extrañaron en el último partido de la ‘Bicolor’.

De entrada es necesario saber que la bolsa de minutos obliga a los clubes a sumar un determinado número de minutos (el tiempo fue variando) con futbolistas de ciertas categorías juveniles (normalmente Sub 20). Si un club no cumple con lo establecido, se verá perjudicado en la resta de puntos en la tabla acumulada.

Este año, la Liga 1 exige 1785 minutos (765 en el Torneo Apertura y 1020 en el Clausura). Sin embargo, un punto de esta regla indica que si un equipo cede dos o más jugadores a un microciclo de la selección Sub 20, automáticamente recibirá 180 minutos. He ahí el gran problema.

Así va la bolsa de minutos Minutos Binacional 2511 Mannucci 1914 Cristal 1450 San Martín 1443 Boys 1351 Melgar 1324 Cantolao 1246 Municipal 1229 Cienciano 1100 Vallejo 973 Alianza Lima 912 Huancayo 855 Universitario 821 A. Atlético 716 Carlos Stein 670 ADT 639 UTC 631 A. Grau 649 Ayacucho FC 494

Alianza Lima, por ejemplo, cumplió con la bolsa con la particularidad de haber usado solo una vez a un jugador categoría 2002. Y fue en esta última fecha, la 17. En la caída ante Binacional (1-0), el técnico Carlos Bustos mandó al campo a Sebastián Cavero a los 78′. Es decir, de los 912 minutos que sumó el cuadro victoria, apenas 12′ fueron aportados por el canterano que debutó en 2020 jugando once partidos (uno de Copa Libertadores aunque ingresó a los 91′) y luego fue prestado a Alianza Universidad (21 partidos en 2021).

“Cavero es un chico que ha tenido pasantía en Brasil, siempre ha estado en todas las divisiones menores de la selección peruana y siempre ha sido goleador en sus categorías”, nos comenta Gustavo Zevallos, quien fue gerente deportivo del cuadro blanquiazul por cinco años.

Cristal y Universitario, los otros grandes, también están en esta vereda. Los celestes suman 1450 minutos, pero solo un jugador (Grimaldo, 323′) ha aportado en cancha. En la ‘U’, de los 821′, Jorge Tandazo (8′) y Guillermo Larios (155′) son los únicos que sumaron. Lo demás ha sido gracias a las convocatorias de sus jugadores a la Sub 20. De hecho, en la última convocatoria, Alianza cedió seis jugadores (Navea, Amasifuen, Borletti, Peralta, Goicochea y Del Castillo); los celestes, siete (Mansilla, Alcedo, Díaz, Paredes, Perea, Cantt y el propio Grimaldo); y los cremas, dos (López y Carhuallanqui).

“Creo que hay mejores alternativas, pero mientras no estemos listos para adoptarlas pienso que la mejor opción es la bolsa. Hicimos un estudio para que este tema no solo sea una cuestión subjetiva y política. Encontramos que más del 60% de la selección absoluta pasó por la bolsa de minutos. Después de casi 15 años recién vemos los resultados de deportistas que han pasado por la bolsa. ¿Cómo quitar ahora algo que de repente fue uno de los factores que ayudó a que los jugadores puedan madurar y llegar a representarnos? Los chicos necesitan un espacio para madurar, sumar minutos y mostrarse”, defendió su postura Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores, en una reciente entrevista con el diario Depor.

Con este antecedente, la pregunta nuevamente salta: ¿en realidad sirve la bolsa de minutos? ¿está cumpliendo su rol en búsqueda del crecimiento del fútbol peruano? DT El Comercio conversó con cuatro especialistas al respecto, todos involucrados en nuestro fútbol, todos preocupados por el futuro cercano.

“Una ridiculez”, pero un “mal necesario”: opiniones sobre la bolsa de minutos

Conductor de aquella Sub 20 que en 2013 estuvo a punto de clasificar al Mundial y de la que salieron jugadores que hoy son base de la selección como Tapia y Flores, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol; Daniel Ahmed conoce como pocos la realidad del fútbol peruano. Para el argentino la regla pierde sentido si no hay un trabajo serio en menores.

“Las bases de la bolsa de minutos se basan en que los clubes tengan menores, que trabajen e inviertan en la formación. Es como premiar el trabajo de las instituciones con sus canteras porque le darán visibilidad al juvenil que está bien preparado para destacar y ser vendido. Pero en el Perú no hay formación de menores, no hay desarrollo, no hay un programa establecido. Al no existir esto último, la bolsa es una ridiculez”, señala.

“En 2018 llegamos a tener a todos los clubes de Primera y Segunda con Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Reserva. Se hizo un torneo nacional en el que todos jugaban contra todos. Eso logró que chicos de todas las regiones puedan mostrarse. Todo ese plan se acabó en 2019.”, agrega Ahmed, quien nos hizo llegar el proyecto que tenían en la federación y en la que uno de sus puntos era sobre la Liga 1. Se buscaba reducir gradualmente la cantidad de equipos en el torneo: 2020 con 20, 2021 con 18 y 2022 con 16. Hoy, el certamen cuenta con 19 clubes debido a lo ocurrido con el TAS. Además de contar con tres divisiones en el fútbol profesional y la Copa Perú como amateur.

Para Gustavo Zevallos, quien trabajó en la gerencia deportiva por muchos años en clubes como Alianza, Cristal, Municipal, y también en la selección peruana, “la regla se hizo para que los Sub 20 tengan participación activa, no para que te beneficien si te convocan a la selección peruana. Yo no estoy de acuerdo como se está llevando a cabo ahora la bolsa porque se tiene que cumplir con jugadores en cancha, sí o sí”.

Lo que pide Zevallos, en teoría, lo está cumpliendo Binacional con el portero Diego Enriquez (Abancay, 2002), quien ha atajado los 16 partidos de su equipo en el Apertura sumando 1350 minutos, y con el volante Yimy Gamero (Arequipa, 2002), quien ha jugado 14 encuentros. Ambos fueron titulares en la victoria ante Alianza Lima. Yuriel Celi (Callao, 2002) de Mannucci y Adrián Ascues (Lima, 2003) de Municipal son los otros jugadores que más suman en la bolsa con 1062′ y 902′, respectivamente. La cuestión aquí es que ninguno de los mencionados ha sido formado en el club en el que está: Enriquez fue formado en Cristal, Gamero en Melgar, Celi en Cantolao y Ascues entre Cristal y Alianza. Incluso los dos primeros están a préstamo.

Los jugadores que más suman en bolsa Minutos Club donde se formó Diego Enriquez (Binacional) 1350 minutos Cristal Préstamo Yuriel Celi (Mannucci) 1128 minutos Cantolao Fin de contrato Adrián Ascues (Municipal) 991 minutos Cristal y Alianza Fin de contrato Yimy Gamero (Binacional) 977 minutos Melgar Préstamo

Juan José Oré, padre de esa generación en la que se apoyaron los dirigentes de la época para crear la norma, nunca estuvo de acuerdo con eso. “El futbolista debe salir de manera natural. Si juega bien, debutará y destacará. Es así. Pero no puede ser posible que ahora le saquen la vuelta a la regla con esto de ceder jugadores a la selección. ¿Queremos mejorar nuestra liga, hacerla más competitiva? Entonces que se reduzca la cantidad de jugadores extranjeros. No tengo nada en contra de ellos, pero así se le dará valor al futbolista local. Otra idea sería obligar a los equipos a tener dos Sub 18 en cancha. Y si los cambian, que sea por otros de la misma categoría”.

Víctor Zaferson, reconocido scout peruano a nivel internacional, tiene otra mirada. “Es un mal necesario”, arranca su análisis. “Si los torneos de menores fueran competitivos, si la formación fuera muy buena y los clubes estuvieran convencidos de promocionar jóvenes a Primera antes de los 20 años, definitivamente no sería necesaria. Pero todo eso no ocurre y hay que forzar, porque no existe convicción”, añade.

“Hay clubes como Alianza y Universitario que priorizan el resultado, el título nacional, los torneos internacionales, y no la promoción de jugadores. Por eso no venden o venden a un precio muy bajo. La bolsa no es solución a todo lo que no existe en menores, pero si sirve para darle actividad a los futbolistas Sub 20. Lamentablemente no jugarán todos, pero si varios, eso también ayuda. En Sudamérica somos el país que menos espacio le da a los jóvenes. El futbolista crece, madura y evoluciona jugando. Con unos 100 partidos en Primera en promedio ya debería estar nivelado para competir en la selección”, finaliza.

El proceso de formación de jugadores a nivel nacional no solo es trabajo de los clubes. La Federación también tiene que fomentar y sembrar la cultura. “En 2017 creamos la Sub 15 y Sub 17. Me acuerdo que a los clubes los obligamos a tener todo en regla en cuanto a campos de entrenamientos y cuerpos técnicos. ¿Piensas que se opusieron? No, todo lo contrario, ellos quieren aprender, pero la Federación no tiene ninguna intención en crecer”, indica Ahmed.

La Comisión de Licencias de la FPF exige tener médicos, asistentes, preparadores físicos para todas las categorías. Sin embargo, aquí viene otro problema que lo desmenuza Gustavo Zevallos: “Hay clubes de la Liga 1 que no tienen equipos en menores, entonces viene un equipo ‘x’ de cualquier lado y le dice que ellos sí cuentan con lo que necesitan, que pondrán todo y solo quieren el nombre. Entonces eso hace que el club de primera no le tome mucha importancia a la formación, solo quiere cumplir. Eso no se debería permitir”.

En definitiva, la bolsa de minutos es algo muy pequeño dentro del desarrollo del fútbol formativo en el Perú. Es un complemento. Está para sarle tiempo y espacio a los futbolistas que cada club forma. Sin embargo, si el trabajo en menores no es serio y los clubes se prestan jugadores para cumplir con la norma, nada tendría sentido. No se trata solo de obligar a hacer debutar a un juvenil, sino de formar jugadores altamente competitivos.

“Las bases de la bolsa de minutos se basan en que los clubes tengan menores, que trabajen e inviertan en la formación. Pero en el Perú no hay formación de menores, no hay desarrollo. Al no existir esto último, la bolsa es una ridiculez” Daniel Ahmed, ex jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

Otro gran problema

La bolsa de minutos es un mundo pequeño en medio del universo que es el fútbol peruano. Existen otros -muchos- problemas que necesitan resolverse para lograr esa excelencia deportiva que tanto añoramos.

“No todos los jugadores de una determinada categoría llegan a subir a primera. Algunos firman contrato, otros no. Es lo normal. Entonces ocurre que otro equipo quiere llevarse a uno de tus jugadores, se lo presentan, pero cuando se entera que tiene que pagar derecho de formación, se tiran para atrás. Esos chicos se quedan en el aire, pierden oportunidades. Son chicos que tienen posibilidades, pero no están en el primer equipo y no es porque no tenga las condiciones. Manco, por ejemplo, fue a Alianza y le dijeron que no lo necesitaban, y luego lo jalaron. Así como él, muchos”, señala Gustavo Zevallos.

El dirigente contó una anécdota en la que no quiso mencionar nombres. Se trata de un futbolista formado en Alianza, que no tuvo participación cuando ascendieron sus compañeros de categoría. El equipo que quiso llevárselo se enteró que debía pagar el derecho de formación y lo que hizo fue decirle al papá del juvenil que lo pague. “El señor era un pescador de la ciudad de Pucusana, aún así tuvo que sacar dinero de donde sea para que su hijo pueda jugar. Eso no puede suceder, los clubes deben comprometerse al cien por ciento”.

“Cuando estuvimos en Federación creamos un reglamengo en el que se estipulaba que si un jugador sale libre de un equipo y va a otro, este segundo equipo podía esperar a que el jugador cumpla una determinada cantidad de partidos en primera división y ahí recién estaba obligado a pagar derechos de formación. Eso con el fin de que el club que va a fichar pueda pagar por un futbolista que ha demostrado que va a servir y no solo por ver, porque si es por esto último, nadie quiere pagar. Eso beneficiaba a todos”, precisa Daniel Ahmed.

Sporting Cristal salió campeón del Torneo Generación Sub18 el año pasado. Del XI en la imagen, solo Joao Grimaldo (19 años) tiene presencia en el primer equipo este año.

¿Cómo se trabaja en otros países?

El fútbol peruano es, de acuerdo a un estudio de CIES Football Observatory, el segundo peor exportador de futbolistas. Solo estamos por delante de Bolivia. Es decir, no estamos formando bien a los futbolistas. Por eso, quizá, solo tengamos a un futbolista en una de las cinco grandes ligas de Europa (y del fútbol): Renato Tapia en el Celta de España.

¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En otros países hay una fórmula secreta que no la han compartido con nosotros?

Para empezar, solo hay dos países que tienen una regla similar a la bolsa de minutos: la mencionada Bolivia y Chile. La Liga del Fútbol Profesional Boliviano obliga a los clubes a alinear a un Sub 20 al menos por 45 minutos. Mientras que en el torneo chileno un Sub 21 tiene que tener una determinada cantidad de tiempo.

Colombia, por su parte, no tiene ninguna regla para el debut de los futbolistas. Todo es responsabilidad de los equipos. Sin embargo, el trabajo que se realiza en menores, la competitividad que hay en los torneos juveniles, es totalmente distinto a lo que ocurre acá. “En Colombia se juega en todas las regiones. En estos días se estaba terminando un campeonato nacional Sub17 y Sub20. Ahí los equipos viajan a diversas ciudades y van viendo a los jugadores. De ahí salen para la selección Sub15 y Sub17″, nos comentó Johan Fano en una entrevista en diciembre de 2021. El exdelantero de la ‘U’ lleva años en el país cafetero y hoy es delegado deportivo de las Águilas Doradas.

Uruguay, una de las naciones que sorprende por la cantidad de cracks que saca -el último: Darwin Núñez del Benfica al Liverpool-, tampoco tiene una norma que exija a los equipos a alinear juveniles. Pero sí tienen un torneo de tercera división en donde pueden participar jugadores de 17 años y los que no tienen minutos en la máxima de la élite, pero que solo estén entre los 18 y 21 años.

Venezuela y sus números no dejan de resaltar en los últimos años. De hecho, la selección sub 21 llegó hasta la final del torneo Esperanzas de Toulon en la que cayó contra Francia, el local. En el país caribeño había la ‘Regla del Juvenil’ que consistía en tener a un Sub 20 en cancha de manera obligatoria. Sin embargo, José Néstor Pékerman a su llegada a la selección absoluta decidió eliminarla y proponer un campeonato nacional juvenil.

Sorpresivamente Ecuador, uno de los países que muchos toman como referente en trabajo formativo, tiene los torneos de menores aún paralizados. “La pandemia frenó todo, pero acá aún no se reactiva al cien por ciento”, nos dice Gabryel Pacheco, periodista de “Diálogo Deportivo” de Radio Caravana 750 AM. Con respecto a una norma similar a la bolsa, en la liga norteña hubo una regla que obligaba a los equipos a poner un juvenil en cancha pero sin un límite de tiempo determinado. “Eso salió mal porque a veces un jugador estaba dos minutos en cancha y lo sacaban”. Luego modificaron las bases para que el juvenil esté, como mínimo, 45 minutos. Sin embargo, ahora se eliminó eso y todo se da de manera natural.