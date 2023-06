A nivel de la Liga Femenina aún hay carencias que se buscan cubrir como la falta de contratos de las futbolistas, las condiciones del torneo, entre otras cosas.

¿En qué lugar se ubica hoy la selección peruana de fútbol femenino respecto a sus pares de Sudamérica?

No establecería un ranking respecto a los pares de Sudamérica, pero sin duda hay mucho por trabajar. La llegada de Emily Lima me genera mucho optimismo, sobre todo por la experiencia que tiene como exfutbolista y como entrenadora en su momento de Brasil y Ecuador. Creo que va a aportar muchísimo en cuanto a uno de sus fuertes que es el scouting, ella está dispuesta a tratar de captar talento a lo largo de nuestro país, además que con un contrato hasta el 2026, lo que te habla de un proyecto sostenido.

¿Se verá resultados pronto?

Los resultados no van a ser de la noche a la mañana, y es que cuando no se cuenta con la preparación indicada se hace imposible competir. Conrad Flores estuvo a cargo también de la selección peruana, y él básicamente juntó elementos del exterior y los puso a jugar en una cancha, lo que hace muy complejo porque los elementos ni siquiera se conocían. Yo creo que hay muchísimo por trabajar, pero creo también que existe mucho potencial en cuanto a las chicas del fútbol femenino. Sobre todo porque tenemos (y me incluyo porque en su momento he jugado por la selección) muchas ganas de representar a nuestro país mucho más allá de una retribución económica.

¿Qué puede cambiar con Emily Lima como entrenadora de Perú?

Primero tener la preparación adecuada para poder competir. No ese trata de mandar a las chicas sin haber trabajado lo necesario para que se vean expuestas ante rivales que, lógicamente, tienen otro tipo de preparación. Como te decía, creo que Emily Lima va a ser una pieza importante porque para mí el paso que siguiente es la profesionalización del fútbol local y ahí está el rol de Emily Lima para promover las mejoras y también apoyarse en la Federación para poder gestionar lo que se requiere. Ese es el paso inicial. No podemos compararnos con equipos o selecciones que no van acorde a nuestra realidad.

Hoy en nuestro suplemento DT:

Un sueño americano. Te presentamos a el peruano Juan Velarde, quien está a un año de ser elegible en la NFL.



Además, tenemos todos los detalles del fútbol nacional e internacional. pic.twitter.com/poX7QYJcLD — Deporte Total (@dt_elcomercio) May 28, 2023

Cuesta salir del amateurismo

Si te das cuenta, el 99% de las chicas del torneo local también trabajan o estudian, porque normalmente no te puedes sostener con el fútbol femenino, que en nuestro país es amateur. Tanto es así que en mis épocas los viáticos de la selección eran 5 soles diarios, y hoy me parece que subió a 25. Pero sigue siendo muy poco para que sea tu sustento principal, con lo cual el mensaje es que las que jugamos es porque tenemos muchas ganas de estar ahí y hay un sacrificio bastante más grande de por medio.

Hay que profesionalizar aún más la Liga femenina en Perú

No es profesionalizar aún más: el fútbol femenino es amateur. Hay muy pocas jugadoras que tienen contrato profesional, es decir, con todos los derechos de ley. La gran mayoría incluso no recibe remuneración. Mira el caso de Deportivo Municipal, denunciaron que no les pagaban hace dos meses y que se habían quedado sin comando técnico. Esa es la realidad del fútbol femenino hoy. Yo creo que para poder mejorar hay que saber identificar cuáles son los principales problemas. Muchas de las chicas del fútbol femenino no tienen ni siquiera campo fijo de entrenamiento y entrenan a las 5:00 de la mañana para poder ir a trabajar o estudiar. Entonces, el primer paso es, sin duda, que todas las jugadoras de fútbol tengan un contrato de trabajo, que es lo básico y elemental. Luego que puedan tener un campo de juego fijo para poder tener una logística clara. Y luego de ello, ver la cuestión de que los equipos masculinos formen el equipo femenino, porque no se está cumpliendo la norma que indica que, si un equipo de la capital no cuenta con un equipo femenino, entonces no puede participar en torneos continentales como la Libertadores o la Sudamericana. Esos son algunos detalles que tendrían que promoverse a través de la Federación en coordinación con los clubes.

¿Quién es tu favorito para ganar el torneo de clubes local?

Creo que Alianza Lima y la U van a pelear, son las dos plantillas que vienen tomando el torneo de la manera más seria posible. Alianza es el bicampeón y viene haciendo un muy buen trabajo. Me parece importante que elementos como Sisy Quiroz, que es una mujer conoce el medio, esté detrás. Ella ha trabajado muy bien en cuanto a fichajes. Ahora, sería importante que se acorten las distancias entre los otros clubes por una cuestión de competitividad. Vemos algunos resultados que terminan en 8-0 o 10-0, y eso no contribuye al crecimiento.

¿Adriana Lúcar debe volver a la selección?

Sí, sin duda. Adriana ha sido parte de la selección desde muy chica. Entiendo que una forma de hacer respetar su labor es no aceptar cualquier condición de trabajo. Lo que ella exigía eran las condiciones necesarias y que tengan un trato de respeto hacia ella, lo que me parece entendible. Pero creo que Adriana también tienen que saber que la selección la necesita y ella, por supuesto, que se ha puesto muchas veces la camiseta de nuestro país, decidió en su momento dar un paso al costado. Ahora ya cambiaron al técnico y al comando de aquel entonces, y con Emily Lima, creería que Adriana tendría que retornar sin duda a la selección. La conozco desde hace muchos años y sí, yo creería que va a tomar la decisión correcta de volver.

--