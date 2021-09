Conforme a los criterios de Saber más

El clásico sudamericano apenas se jugó, pero sin dudas dejó una figura y fue Lionel Messi. El capitán de la selección argentina se plantó en la posición de su equipo y así lo hizo saber en voz alta: “En estas condiciones no jugamos. O jugamos todos o no juega ninguna”, dijo Leo.

La figura de Lionel Messi ha ido creciendo en ese sentido. Ya no solo es el ‘10’ que gambetea y soluciona los partidos con sus goles. También es el jugador que deja sentir su voz para tomar en cuenta cuando antes se le criticaba de no tener personalidad.

Se paralizó el Argentina vs. Brasil en Sao Paulo porque miembros de Anvisa buscaban retirar a los jugadores Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, quienes provienen de Inglaterra. Ante eso, se reunieron de manera improvisada Scaloni, Lionel Messi, Tite y Neymar. “Por qué no lo hicieron antes?”, preguntó el técnico argentino. “No jugamos”, dijo Messi. Luego, el partido se suspendió.





"Escuchame, hace 3 días estamos acá y esperaron a que empezara el partido para decirnos que no podíamos jugar!?". El enojo de Messi con la organización brasileña. pic.twitter.com/SmtMHYjrV3 — Goal Argentina (@GoalArgentina) September 5, 2021

CRÍTICA A LA AFA

No es la primera vez que Messi critica algo e incluso lo ha hecho con su propia Federación. Pasó en el 2016 durante la Copa América 2016. Los problemas de traslado cansaron a Leo y lo hizo saber en sus redes sociales.

“Una vez más esperando en un avión para intentar salir al destino. ¡Qué desastre son los de AFA por Dios! ”, publicó en su cuenta de Instagram. Una crítica a sus autoridades totalmente pública.

Ante esto, la AFA tuvo que emitir un comunicado donde explicó que el retraso se debió a cuestiones climáticas y que los traslados son designados por los organizadores de la Copa América Centenario.

VS. LA CONMEBOL

Pero no solo la AFA recibió sus críticas. Se recuerda mucho lo que vivió en la Copa América 2019 tras perder las semifinales ante la Brasil. Los argentinos reclamaron por dos penales que no se sancionaron a su favor.

“No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco ”, declaró en zona mixta tras el resultado.

“De hecho creo que no hay duda, lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en la final y que Perú pueda competir”, dijo al respecto.

Por ello, Messi fue sancionado por tres meses por la Conmebol. Según el ente sudamericano, Lionel Messi fomentó críticas injustificadas. “En ningún caso es justificable juzgar de corrupta a una organización como la Conmebol, exponiéndola al odio y al desprecio público en todo el mundo”, se lee en su documento.

CONTRA EL BARCELONA

Hace un año, Lionel Messi buscó salir del Barcelona y envió un burofax comunicando su salida. Esto no se llegó a dar por temas de fechas que tenía el argentino para desvincularse, que argumentó el cuadro catalán. Ante esto, en una entrevista, el argentino fue más que claro.

“Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”, declaró en una entrevista a Goal en Español.

Esto fue en claro señalamiento a lo que venía haciendo Josep María Bartomeu al mando del Barcelona. No llegaban fichajes de renombre que potencien el equipo y las deudas eran mayores en la institución.

Además, Messi entendió que Bartomeu le mintió con lo de permitir su salida del club. “Siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por LaLiga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”, destacó.

Ese es un nuevo Messi. El capitán que ahora ya deja sentada su posición de manera pública, sin que le importe su eso conlleva a una sanción.

