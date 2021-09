Conforme a los criterios de Saber más

El rey está en París, pero aún no se siente cómodo en su nuevo trono. Adaptarse a un terreno totalmente distinto al que acostumbraba resulta demasiado difícil. Las conquistas aún no llegan, críticas comienzan a llover en su contra y una lesión se suma al tiempo de frustración. Lionel Messi no la pasa tan bien como quisiera en el PSG. Y en la selección argentina están a la expectativa de lo que suceda con su capitán de cara a las Eliminatorias.

En su reciente estreno en el Parque de los Príncipes, Messi no pudo festejar con su nueva hinchada. Se quedó con un mal sabor de boca tras no poder anotar, pese a gozar de buenas oportunidades. Luego, molestias en la rodilla le perjudicaron. Y, finalmente, no pudo terminar el partido. Mauricio Pochettino decidió sacarlo del campo y Lio, con un rostro de evidente fastidio, no lo entendió en un principio.

La sustitución y molestia de Messi trascendió a nivel mundial. Pochettino se convirtió en el blanco de las críticas. Pero la justificación del cambio llegó dos días después. El crack del equipo parisino está lesionado en la rodilla izquierda y, dentro de 48 horas, se someterá a un nuevo estudio.

En primera instancia, el ‘30’ argentino se perderá el partido de este miércoles entre el PSG vs. Metz por la Ligue 1. Se espera que su lesión no sea grave y pueda estar presente en los siguientes duelos. Sin embargo, nada es seguro en estos momentos. Y en la selección argentina también hay preocupación por el capitán.

El reemplazo de Messi en Argentina

La selección argentina afrontará un complicado desafío en la fecha triple de octubre de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Albiceleste’ deberá medirse ante Paraguay en Asunción y contra Uruguay y Perú en Buenos Aires. Por ello, necesita contar con sus mejores armas y dar un paso gigante hacia su clasificación al Mundial. Pero la lesión de Messi ha despertado muchas dudas.

Lionel Messi es el máximo goleador de Argentina. En su cuenta tiene un total de 79 goles y 51 asistencias en 153 partidos disputados. Cubrir su ausencia será una misión imposible. Sin embargo, la ‘Albiceleste’ debe evaluar el mejor reemplazo del crack rosarino en caso su lesión se prolongue.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que Paulo Dybala casi siempre ha sido utilizado como el as bajo la manga de Argentina cuando Messi no ha podido estar presente. La ‘Joya’ nuevamente se viste como el relevo perfecto del ‘10’, aunque aún no ha logrado dar la talla.

De hecho, el delantero de la Juventus ha disputado 30 partidos con la ‘Albiceleste’ y 16 de ellos fueron en cotejos amistosos. Además, solo ha celebrado dos goles (1 en Copa América, 1 en amistoso) y aportó con 5 asistencias (1 en Copa América, 4 en amistosos).

Su producción en la ofensiva de la selección argentina ha sido insuficiente. Incluso, en las primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, Dybala no fue convocado por Lionel Scaloni. También se ausentó en la Copa América 2021, que justamente ganó la ‘Albiceleste’.

Luego, la ‘Joya’ volvió a la convocatoria para los partidos de septiembre ante Venezuela, Brasil y Bolivia. Pero solo logró disputar 10 minutos del cotejo ante la ‘Vinotinto’, que concluyó en triunfo argentino por 3-1.

En cuanto a los próximos rivales del combinado gaucho, Dybala disputó dos partidos contra Paraguay (1E, 1D), dos ante Uruguay (1V, 2E) y uno frente a Perú (E). No completó ninguno de esos partidos.

Fecha Competición Partidos jugados Minutos jugados 14/10/2015 Eliminatorias Argentina 0-0 Paraguay 15′ 02/09/2016 Eliminatorias Argentina 1-0 Uruguay 45′ 07/10/2016 Eliminatorias Argentina 2-2 Perú 65′ 12/10/2016 Eliminatorias Argentina 0-1 Paraguay 32′ 01/09/2017 Eliminatorias Argentina 0-0 Uruguay 71′ 18/11/2019 Amistoso Argentina 2-2 Uruguay 76′

Pero no todo es gris. En su actual temporada con Juventus está teniendo más continuidad y ha disputado cuatro partidos entre la Serie A y Champions League, habiendo marcado dos goles y dado dos asistencias.

En Argentina todavía tiene deudas pendientes. Dybala siempre fue pintado como la gran promesa de la ‘Albiceleste’. Aún, con 27 años, esa promesa no se ha cumplido. Sin embargo, ante cualquier oportunidad que se le presente, intentará enderezar su rumbo para afianzarse con su selección.

