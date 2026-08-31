Aunque el presentimiento estaba latente, muchos anhelaron -anhelamos- que ese día siga siendo parte del futuro. Lionel Messi dice que “fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento” y yo le creo. Dice, también, que escribió su carta de adiós el martes 21 de julio pasado, dos días después de perder la final contra España, pero que la partida de Jorge, su papá, lo terminó por convencer.

Leo se retira para siempre de la selección argentina. Le pone un punto final a 207 partidos y 125 goles, y acá en El Comercio recordamos la crónica de la última vez que vistió la camiseta albiceleste (esa noche jugaron la azul alterna) la noche del 17 de octubre del 2023. Como presagio de su grandeza logró que nunca antes había podido: anotarle a Perú en Lima por Eliminatorias. Y no lo hizo una vez. Firmó un doblete que iluminó el Estadio Nacional dividido entre las penas de la selección peruana y los aplausos al astro argentino.

Texto publicado en el Diario El Comercio:

Argentina tiene un genio total en la cancha. Perú carece de ingenio en el campo, el banco, las calles, los ríos, los cerros y los mares.

La Albiceleste sacó la chapa de orgulloso campeón del mundo y ganó 2-0 porque Lionel Messi hizo lo que no pudieron hacer antes Maradona, Ronaldo, Batistuta, Falcao, Suárez o Zamorano: anotó un doblete en Lima*. La Bicolor, desteñida de juego, se mostró tan escasa de ideas y empequeñecida porque los planteamientos tácticos de Juan Reynoso no andan ni destraban, pasan de la sorpresa a la decepción, y luego a una indignación colectiva que ayer gritó al unísono “que se vaya”.

El Estadio Nacional vio frente a sus ojos el dejavú de un pasado tormentoso, un tiempo amargo donde la selección peruana era culpable de todos nuestros males. Hoy sumamos un punto y no somos últimos porque Bolivia -nuestro rival en noviembre- lo viene haciendo peor en estas cuatro primeras fechas de las Eliminatorias 2026 y no tiene puntos. Así que hay que alistar las maletas y el hígado porque esa será una final para ver quién cierra el año como el colero de la tabla.

Hoy el público ha perdido conexión con el equipo por las decisiones de Reynoso. Que Loyola y Zanelatto jueguen desde el inicio ayer suena a ilógico porque en Santiago, ante un rival menor, no quiso arriesgar ni un centímetro. Pero aún más descabellado es que tras un primer tiempo desastroso, no respalde a sus apuestas y realice cuatro cambios: Reyna, Grimaldo, Tapia y Trauco. ¿Por qué no fueron titulares sin tanto drama?

¿Qué piensan desde las oficinas de la FPF? Esto solo se sostiene con un respaldo contundente. Por ahora, solo hay un silencio que nos hace bulla.

-Noche histórica-

En su cuarta visita por Eliminatorias sudamericanas, Leo Messi se sintió como en el patio de su casa. O sea, el Camp Nou. Dos goles de su firma registrada, centro desde la izquierda y patada fuerte, nos liquidaron desde la media hora de juego cuando apenas nos habíamos emocionado porque Paolo Guerrero mandó un disparo por encima del arco argentino.

La ‘Pulga’ eligió Lima para entrar en la historia como el máximo goleador de las Eliminatorias sudamericanas con 31 tantos. Él solo en este proceso hacia el Mundial 2026 ya suma 3 goles. Cruel ironía de los amores que nos produce el fútbol porque Perú no suma ni disparos al arco.

*Los chilenos Alexis Sánchez y Eduardo Vargas anotaron dos goles por Eliminatorias en Lima en la derrota (3-4) de Perú ante Chile camino al Mundial Rusia 2018.

SOBRE EL AUTOR