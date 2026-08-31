Por Jasson Curi Chang

Aunque el presentimiento estaba latente, muchos anhelaron -anhelamos- que ese día siga siendo parte del futuro. Lionel Messi dice que “fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento” y yo le creo. Dice, también, que escribió su carta de adiós el martes 21 de julio pasado, dos días después de perder la final contra España, pero que la partida de Jorge, su papá, lo terminó por convencer.

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