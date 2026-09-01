Por Jasson Curi Chang

De las miles de noticias que trae el 2026, este anuncio es uno de los que parece imposible de escribir. Lionel Messi anunció el final de su carrera con la selección argentina y el fútbol volvió a mirar el calendario. Porque esta vez sí había una fecha final para una historia que muchos quisiera que no llegue a su fin.

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