En medio de la cantidad de partidos internacionales que dan la Copa América 2021 y la Euro 2020, un crack mundial está definiendo su futuro: el día de hoy, Lionel Messi es jugador libre y no tiene contrato con el Barcelona. ¿A dónde se irá Messi? Es la pregunta que todos los aficionados del fútbol se preguntan. Después de la novela con Josep María Bartomeu y la renuncia de Messi por burofax, el ’10′ del Barcelona aceptó alargar su contrato hasta mitad del 2021, y ese día ya llegó.

A puertas de jugar los cuartos de final de la Copa América, Lionel Messi tendrá que elegir cuál será su futuro en el mundo del fútbol. ¿Seguirá en el Barcelona? ¿Volverá a hacer equipo con ‘Pep’ Guardiola, el entrenador con quien más títulos consiguió? ¿Regresará a Argentina? Todo, por ahora, es un misterio.

Por su parte, quien fue su mayor competencia durante su estadía en la liga española, Cristiano Ronaldo está cerca de terminar su contrato con la Juventus. Medios internacionales indicaron que se podría ir tras la eliminación de su equipo en la Champions League pasada. Sin embargo, el portugués cuenta aún con un contrato hasta el 2022. ¿Cuál será el destino de los dos jugadores más influyentes del fútbol en los últimos años?

Lionel Messi tiene la palabra

“La decisión de irme llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y él siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si quería irme o quedarme y, al final, no terminó cumpliendo su palabra. Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, pero se agarraron de que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de m... y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”, dijo un Messi como nunca antes se le había oído.

Todo esto, en referencia a cómo su contrato se vio alterado con la pandemia generada por la COVID-19. Si todo hubiese transcurrido con normalidad, la temporada habría acabado en junio. Sin embargo, se cancelaron y los calendarios cambiaron.

La directiva del Barcelona, con Bartomeu a la cabeza, evitaron que Messi pudiera acabar su contrato, lo que generó el disgusto del jugador argentino. Ello, sumado a la salida de Luis Suárez del equipo, quien era uno de los compañeros más cercanos a Messi. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado. Con un nuevo presidente en el club, las cosas parecían haber cambiado.

Una sorpresiva noticia llegó desde Inglaterra: el ‘Kun’ Agüero dejó el Manchester City e hizo sus maletas para vivir en Barcelona. Con la llegada del amigo de la adolescencia de Messi, las cosas parecían indicar que Lionel firmaría por más tiempo en el club. Sin embargo, no se ha sabido nada del futuro del ’10′.

¿Qué le ofrece el Barcelona a Messi? Dos años más de contrato y una posible mudanza a la MLS tras cumplir las fechas. Sin embargo, el dinero no parece ser la gasolina de Lionel: hay un problema más grande. Algo que parece caracterizar tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Messi son sus ganas de querer triunfar y ganar todo lo que disputen, más allá de haberlo ganado casi todo. Esto, en el Barcelona parece no cuadrar, pues el club catalán ha perdido la competitividad en la elite del fútbol.

Allí es donde el PSG o el Manchester City podrían ser quienes ganen la puja por el astro argentino. Un buen proyecto y jugadores que respalden el estilo de juego del ’10′ podrían saciar las ganas de títulos que el jugador de 34 años sigue teniendo.

El seis veces ganador del Balón de Oro y cuatro Champions League es hoy un jugador libre. Tan solo depende de él mismo decidir si hace las maletas y conquista otras ligas, o confía en el proyecto del Barcelona y se queda en el lugar que ha sido su casa por más de 15 años.

Cristiano Ronaldo y el proyecto italiano

Después de ganar la décimotercera y última Champions League del Real Madrid, Cristiano Ronaldo anunció en entrevista post-partido que dejaba el club blanco. Fueron 112 millones de euros los que la Juventus de Italia pagó por tener a CR7 en sus filas. Así, tras 9 años en España, Cristiano Ronaldo hizo maletas y se mudó a Turín.

Ahora, 3 años después de su llegada, un sector de la prensa habla de la extensión por un año más de su contrato. Otra, de su inminente salida tras los malos resultados en la última temporada. Después de la eliminación de Portugal en la Euro 2020, Cristiano Ronaldo sigue teniendo contrato con la Juventus, pues este termina a mediados del 2022. Sin embargo, el crack portugués tiene muchas opciones en caso decida dejar Italia.

Uno de ellos, por ejemplo, es el Manchester United. El club inglés, donde se hizo conocido, ha pasado por un proceso de renovación del equipo, en donde ahora la mayoría del plantel son jóvenes. Sin embargo, el fichaje de Edinson Cavani, de 34 años, ha sumado experiencia y veteranía al equipo. Esto, como un buen precedente, puede darle paso a Cristiano Ronaldo en el equipo, quien aportaría eso y más a los ‘Red Devils’.

Otro equipo sobre el que se ha hablado es el Real Madrid. Con un buen pasado en el club blanco, Cristiano podría regresar para tentar una nueva Champions League. Sin embargo, Florentino Pérez, presidente del club español, está buscando el fichaje de Kylian Mbappé, con lo que demuestra que sus prioridades son otras. En el programa ‘El Chiringuito’ dejó en claro el futuro de Cristiano en Madrid.

“Cristiano Ronaldo no volverá al Madrid (…) Ya no tendría ningún sentido. Yo a Cristiano le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero eso ya no tiene sentido”, dijo. Ya sea en España, Inglaterra o Italia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han demostrado que siguen aptos para el fútbol de más alto nivel. Basta con ver el desempeño de ambos jugadores en sus selecciones, donde Cristiano tuvo un buen papel con Portugal; y Messi disputará los cuartos de final de la Copa América.

Así, queda demostrado que, por lo menos, hay Messi y Cristiano por un par de años y que, si ambos jugadores se quedan en Europa, podríamos ser testigos de un nuevo choque entre ambos jugadores como sucedió aquel 8 de diciembre del 2020, donde Cristiano le anotó dos goles al Barcelona.

