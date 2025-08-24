Redacción EC
La se alista para disputar sus últimos 2 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Óscar Ibáñez reveló esta noche qué futbolistas fueron convocados para los duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en el estadio Nacional de Lima.

Si bien la selección peruana está complicada en la tabla de posiciones, y clasificar al repechaje depende de casi un milagro. El “equipo de todos” no tira la toalla y jugará las últimas 2 jornadas con la convicción de que Venezuela y Bolivia no sumen puntos en sus siguientes encuentros.

El nuevo director técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez ha citado a futbolistas de experiencia junto a nuevos valores para ir haciendo el cambio generacional. El gran ausente de la convocatoria es Paolo Guerrero, quien no formará parte de la delegación, debido a que se viene recuperando de un desgarro.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Gallese (Orlando City SC)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Defensas

  • Carlos Zambrano (Alianza Lima)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • Miguel Trauco (Alianza Lima)
  • Luis Abram (Sporting Cristal)
  • César Inga (Universitario)
  • Luis Advíncula (Boca Juniors)
  • Oliver Sonne (Burnley FC)
  • Marcos López (FC Copenhague)
  • Matías Lazo (FBC Melgar)

Volantes

  • Renato Tapia (Al Wasl FC)
  • Erick Noriega (Gremio)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
  • Christofer Gonzáles (Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Edison Flores (Universitario)
  • Sergio Peña (Alianza Lima)
  • Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

Delanteros

  • Alex Valera (Universitario)
  • Andy Polo (Universitario)
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Luis Ramos (América de Cali)
  • Joao Grimaldo (Riga FC)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC)

Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias

Perú deberá visitar a Uruguay el jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cuándo juega Perú vs. Paraguay por Eliminatorias

Perú recibirá a Paraguay el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

