La selección peruana se alista para disputar sus últimos 2 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Óscar Ibáñez reveló esta noche qué futbolistas fueron convocados para los duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en el estadio Nacional de Lima.

Si bien la selección peruana está complicada en la tabla de posiciones, y clasificar al repechaje depende de casi un milagro. El “equipo de todos” no tira la toalla y jugará las últimas 2 jornadas con la convicción de que Venezuela y Bolivia no sumen puntos en sus siguientes encuentros.

El nuevo director técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez ha citado a futbolistas de experiencia junto a nuevos valores para ir haciendo el cambio generacional. El gran ausente de la convocatoria es Paolo Guerrero, quien no formará parte de la delegación, debido a que se viene recuperando de un desgarro.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City SC)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Defensas

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley FC)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Volantes

Renato Tapia (Al Wasl FC)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzáles (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Edison Flores (Universitario)

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

Delanteros

Alex Valera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC)

¡A defender a nuestra #Bicolor 🇵🇪!



𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 🇺🇾 𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 🇵🇾 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



📝: https://t.co/TMgnGoTkKK#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/XfPZOnWa1L — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2025

Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias

Perú deberá visitar a Uruguay el jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cuándo juega Perú vs. Paraguay por Eliminatorias

Perú recibirá a Paraguay el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

