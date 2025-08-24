La selección peruana se alista para disputar sus últimos 2 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Óscar Ibáñez reveló esta noche qué futbolistas fueron convocados para los duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en el estadio Nacional de Lima.
Si bien la selección peruana está complicada en la tabla de posiciones, y clasificar al repechaje depende de casi un milagro. El “equipo de todos” no tira la toalla y jugará las últimas 2 jornadas con la convicción de que Venezuela y Bolivia no sumen puntos en sus siguientes encuentros.
El nuevo director técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez ha citado a futbolistas de experiencia junto a nuevos valores para ir haciendo el cambio generacional. El gran ausente de la convocatoria es Paolo Guerrero, quien no formará parte de la delegación, debido a que se viene recuperando de un desgarro.
Lista de convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Gallese (Orlando City SC)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Carlos Cáceda (FBC Melgar)
Defensas
- Carlos Zambrano (Alianza Lima)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- Miguel Trauco (Alianza Lima)
- Luis Abram (Sporting Cristal)
- César Inga (Universitario)
- Luis Advíncula (Boca Juniors)
- Oliver Sonne (Burnley FC)
- Marcos López (FC Copenhague)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
Volantes
- Renato Tapia (Al Wasl FC)
- Erick Noriega (Gremio)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
- Christofer Gonzáles (Sporting Cristal)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Jairo Concha (Universitario)
- Edison Flores (Universitario)
- Sergio Peña (Alianza Lima)
- Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)
Delanteros
- Alex Valera (Universitario)
- Andy Polo (Universitario)
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Luis Ramos (América de Cali)
- Joao Grimaldo (Riga FC)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC)
Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias
Perú deberá visitar a Uruguay el jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Cuándo juega Perú vs. Paraguay por Eliminatorias
Perú recibirá a Paraguay el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
