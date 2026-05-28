La selección peruana se preparará para enfrentar a los combinados de Haití y España en la próxima fecha FIFA previo a la Copa del Mundo 2026-.

El duelo ante Haití se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos). Tres días depués, el 8 de junio, ‘La Bicolor’ enfrentará a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

¿Cuándo anuncián la lista de convocados de la selección peruana?

La Federación Peruana de Fútbol anunció que la lista de convocados se anunciarán en una conferencia de prensa presidida por Mano Menezes este jueves 28 de mayo en la Videna.

¿A qué hora anuncián la lista de convocados de la selección peruana?

La conferencia de prensa de Mano Menezes está programada para iniciar a las 4:40 de la tarde (hora peruana).

¿Dónde ver conferencia de prensa de Mano Menezes?

La transmisión de la conferencia de prensa de Mano Menezes, donde se anunciará a los convocados de la selección peruana, se podrá ver a través de Bicolor+, la plataforma de Youtube de la FPF.

Cabe resaltar que ya son cinco los jugadores con los que Menezes trabaja desde el día lunes: Pedro Gallese, Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera y Alfonso Barco.