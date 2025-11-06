En el marco de la Fecha FIFA del mes de noviembre, ‘La Bicolor’ enfrentará amistosos ante las selecciones de Rusia y Chile. (Foto: FPF)
Redacción EC
Este jueves 6 de noviembre, Manuel Barreto reveló la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Los entrenamientos están programados para el 7 y 8 de noviembre, luego la delegación viajará a Europa para afinar los últimos detalles de la preparación.

El 12 de noviembre será el primer enfrentamiento ante Rusia en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo, a las 12:00 PM.

A la misma hora, pero el 18 de noviembre, el seleccionado nacional se verá las caras nuevamente ante Chile en el Estadio Fisht de Sochi.

A continuación la lista de convocados de la selección peruana:

Arqueros

  • Pedro Gallese (35)
  • Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal - PER
  • Diego Romero (24) – CA Banfield - ARG
  • César Bautista (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER

Defensas

  • Renzo Garcés (29) – Alianza Lima - PER
  • Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal - PER
  • Luis Abram (29) – Sporting Cristal - PER
  • César Inga (23) – Universitario - PER
  • Rafael Guzmán (17) – Universitario (Sparring) - PER
  • Matías Lazo (22) – FBC Melgar - PER
  • Marcos López (25) – FC Copenhague - DIN
  • Cristian Carbajal (26) – Sport Boys - PER
  • Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg - ALE
  • Philipp Eisele (18) – Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE

Mediocampistas

  • Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal - PER
  • Martín Távara (26) – Sporting Cristal - PER
  • Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal - PER
  • Jairo Concha (26) – Universitario - PER
  • Jesús Castillo (24) – Universitario - PER
  • Carlos Cabello (28) - ADT - PER
  • Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre - BRA
  • Piero Quispe (24) – Sidney FC - AUS
  • Francesco Andrealli (18) – Como 1907 SRL (Sparring) - ITA
  • Piero Cari (18) – Alianza Lima - PER

Delanteros

  • Álex Valera (29) - Universitario - PER
  • Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima - PER
  • Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar - PER
  • Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC - CAN
  • Joao Grimaldo (22) – Riga FC - LET
  • Jair Moretti (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER
  • Bryan Reyna (27) – CA Belgrano - ARG
  • Adrián Ugarriza (28) – Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - ISR
  • Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS

