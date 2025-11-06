Este jueves 6 de noviembre, Manuel Barreto reveló la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Los entrenamientos están programados para el 7 y 8 de noviembre, luego la delegación viajará a Europa para afinar los últimos detalles de la preparación.

El 12 de noviembre será el primer enfrentamiento ante Rusia en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo, a las 12:00 PM.

A la misma hora, pero el 18 de noviembre, el seleccionado nacional se verá las caras nuevamente ante Chile en el Estadio Fisht de Sochi.

A continuación la lista de convocados de la selección peruana:

Arqueros

Pedro Gallese (35)

Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal - PER

Diego Romero (24) – CA Banfield - ARG

César Bautista (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER

Defensas

Renzo Garcés (29) – Alianza Lima - PER

Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal - PER

Luis Abram (29) – Sporting Cristal - PER

César Inga (23) – Universitario - PER

Rafael Guzmán (17) – Universitario (Sparring) - PER

Matías Lazo (22) – FBC Melgar - PER

Marcos López (25) – FC Copenhague - DIN

Cristian Carbajal (26) – Sport Boys - PER

Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg - ALE

Philipp Eisele (18) – Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE

Mediocampistas

Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal - PER

Martín Távara (26) – Sporting Cristal - PER

Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal - PER

Jairo Concha (26) – Universitario - PER

Jesús Castillo (24) – Universitario - PER

Carlos Cabello (28) - ADT - PER

Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre - BRA

Piero Quispe (24) – Sidney FC - AUS

Francesco Andrealli (18) – Como 1907 SRL (Sparring) - ITA

Piero Cari (18) – Alianza Lima - PER

Delanteros

Álex Valera (29) - Universitario - PER

Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima - PER

Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar - PER

Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC - CAN

Joao Grimaldo (22) – Riga FC - LET

Jair Moretti (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER

Bryan Reyna (27) – CA Belgrano - ARG

Adrián Ugarriza (28) – Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - ISR

Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS

