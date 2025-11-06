Este jueves 6 de noviembre, Manuel Barreto reveló la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por la Fecha FIFA del mes de noviembre.
Los entrenamientos están programados para el 7 y 8 de noviembre, luego la delegación viajará a Europa para afinar los últimos detalles de la preparación.
El 12 de noviembre será el primer enfrentamiento ante Rusia en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo, a las 12:00 PM.
A la misma hora, pero el 18 de noviembre, el seleccionado nacional se verá las caras nuevamente ante Chile en el Estadio Fisht de Sochi.
A continuación la lista de convocados de la selección peruana:
Arqueros
- Pedro Gallese (35)
- Diego Enríquez (23) – Sporting Cristal - PER
- Diego Romero (24) – CA Banfield - ARG
- César Bautista (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER
Defensas
- Renzo Garcés (29) – Alianza Lima - PER
- Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal - PER
- Luis Abram (29) – Sporting Cristal - PER
- César Inga (23) – Universitario - PER
- Rafael Guzmán (17) – Universitario (Sparring) - PER
- Matías Lazo (22) – FBC Melgar - PER
- Marcos López (25) – FC Copenhague - DIN
- Cristian Carbajal (26) – Sport Boys - PER
- Fabio Gruber (23) – FC Nurnberg - ALE
- Philipp Eisele (18) – Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE
Mediocampistas
- Jesús Pretell (26) – Sporting Cristal - PER
- Martín Távara (26) – Sporting Cristal - PER
- Maxloren Castro (17) – Sporting Cristal - PER
- Jairo Concha (26) – Universitario - PER
- Jesús Castillo (24) – Universitario - PER
- Carlos Cabello (28) - ADT - PER
- Erick Noriega (24) – Gremio Porto Alegre - BRA
- Piero Quispe (24) – Sidney FC - AUS
- Francesco Andrealli (18) – Como 1907 SRL (Sparring) - ITA
- Piero Cari (18) – Alianza Lima - PER
Delanteros
- Álex Valera (29) - Universitario - PER
- Kevin Quevedo (28) – Alianza Lima - PER
- Jhonny Vidales (33) – FBC Melgar - PER
- Kenji Cabrera (22) – Vancouver Whitecaps FC - CAN
- Joao Grimaldo (22) – Riga FC - LET
- Jair Moretti (18) – Sporting Cristal (Sparring) - PER
- Bryan Reyna (27) – CA Belgrano - ARG
- Adrián Ugarriza (28) – Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - ISR
- Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS
