Lista de convocados de la selección peruana EN VIVO: conoce la nómina para amistoso ante Bolivia
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Lista de convocados de Mano Menezes
La expectativa también estará puesta en las novedades que pueda presentar Menezes, luego de una gira por Norteamérica que dejó un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas en ocho amistosos. El entrenador necesita evaluar nombres, pero también encontrar señales de evolución en un equipo que todavía busca una identidad.
¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?
La nómina se anunciará el jueves 5 de noviembre, de acuerdo con lo que pudo conocer El Comercio. La fecha permitirá comunicar con anticipación quiénes serán parte del encuentro y gestionar la llegada de los futbolistas que militan en el extranjero.
Ante esa dificultad, se mantuvo únicamente el compromiso ante Bolivia en Lima. La agenda tendrá continuidad en diciembre, cuando Perú tiene previsto enfrentar a Panamá en Cusco. Serán dos amistosos en el cierre del año, aunque en ventanas distintas.
¿Por qué Perú solo jugará un partido en esta Fecha FIFA?
La planificación contemplaba la posibilidad de disputar dos encuentros, pero no se logró concretar un segundo rival que se ajustara a las necesidades del comando técnico. Una de las alternativas era encontrar un seleccionado que permitiera trabajar en altura.
El técnico Mano Menezes dará a conocer su nómina oficial y habrá algunas sorpresas. El objetivo es aprovechar este partido de local para afianzar la idea de juego y reencontrarse con el hincha de la Bicolor.
Este jueves 5 de noviembre se conocerá a los jugadores convocados para disputar el partido amistoso ante Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso FIFA ante Bolivia.
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