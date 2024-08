Ayer, inusualmente por la noche, el técnico dio la lista de los 30 convocados que empezarán a trabajar en la Videna a partir de este lunes 26 de agosto. Una nómica con ausencias que podrían estar marcando el fin de una era (Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo), con retornos esperados como los de Renato Tapia y Miguel Trauco, y con insólitas sorpresas como la presencia de Yordy Reyna y Santiago Ormeño, ambos con la misión de tapar el hueco que deja Guerrero.

Por ello, a continuación analizamos, en cinco puntos, el futuro de un seleccionado que quiere salir del hoyo pese a la carencia de variantes.

Paolo, Cueva y Carrillo: el fin de una era

Son casos muy distintos, pero el presente es el mismo: Paolo Guerrero y Christian Cueva hoy no tienen equipo, no han disputado un solo minuto oficial desde la Copa América. Y es lógico que ninguno forme parte de la nómina que dará Fossati. El otro ausente es André Carrillo, quien juega en Al Qadisiya de Arabia Saudí, pero no ha sido tomado en cuenta por el técnico uruguayo.

Paolo, de 40 años, logró su desvinculación de César Vallejo tras un fallo de la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF. Pero recién a partir de mañana podrá firmar por su nuevo club que sería Alianza Lima. “Ahora no está para ser convocado”, declaró el técnico hace 10 días. Su postura cambió.

Paolo Guerrero Así le fue en el año a nivel de clubes (César Vallejo) Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

Hoy Guerrero está en una etapa que no se imaginaba. De hecho, la periodista Carolina Salvatore reveló que el goleador histórico de la Bicolor “ya no quiere jugar en la selección peruana”. “La semana pasada estuve con dos exfutbolistas que me lo contaron. Me dicen que está muy cansado de tener que cargar con la responsabilidad de que mete gol o no mete gol y no está bueno que se retire con esa imagen de la selección. Eso es lo que me dicen”, añadió.

El caso de Cueva, en tanto, es más delicado. Sobre el ‘10′ recae una denuncia de su esposa por agresión física, por lo que fue despedido de Cienciano, el club que lo había contratado el domingo pasado. Fuentes de El Comercio afirmaron que en la Videna ni siquiera se plantean como esperanza convocarlo para los partidos de octubre y noviembre.

El caso de Carrillo quizá no tenga nada que ver con lo futbolístico. La ‘Culebra’ apenas disputó 12 minutos en la Copa América y luego del torneo no solo fue captado en una discoteca junto a Cueva, sino que después tuvo declaraciones que no gustaron para nada a Fossati. “Cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera”, señaló.

Renato Tapia y la cinta de capitán

Luego de no disputar la Copa América por decisión propia, Renato Tapia volverá a ser convocado. Su jerarquía no está en duda, menos ahora que firmó por el recién ascendido Leganés de España para mantenerse en la élite del fútbol europeo. La pregunta del millón es si será uno de los capitanes ante la ausencia de Paolo.

El ‘Cabezón’ reúne las condiciones que exige Fossati para portar la cinta: liderazgo, jerarquía y jugador de campo. Perfecto, dirían algunos. Sin embargo, el episodio que vivieron previo a la Copa América podría haber calado en el entrenador. Todo se verá en el partido ante Colombia.

Los motivos por los que se jugará en el Nacional y no en el Monumental

En principio, la prioridad de la FPF era jugar de local ante Colombia en el Monumental de la ‘U’ a pedido del propio Fossati. Pero por el pésimo estado del campo del coloso crema, eso no será posible. El miércoles se confirmó que el duelo no se jugará en Ate.

Las sorpresas insólitas de la lista

La lista del técnico uruguayo tiene nombres que aplauden su buen momento como el del portero Diego Romero de Universitario, el central aliancista Renzo Garcés o el volante de Melgar, Jean Pierre Archimbaud. Sin embargo, también están las sorpresas insólitas: Yordy Reyna.

El delantero juega en FC Torpedo Moscú de la segunda división de Rusia. Hace ya mucho rato salió del plano competitivo, por lo que no venía siendo tomado en cuenta ni por Ricardo Gareca ni Juan Reynoso. Sin embargo, Fossati ha decidido darle una nueva oportunidad a sus 30 años.

La otra sorpresa es el retorno de Santiago Ormeño. El delantero de Puebla lleva tres goles en nueve partidos jugados este 2024 y vuelve a ser llamado a la Bicolor en busca de ganarse el espacio que no pudo cuando lo llamó Ricardo Gareca.

Los cambios de los convocados

El más destacado cambio en este mercado de pases ha sido la venta de Joao Grimaldo al Partizán de Serbia. Ya instalado en el Viejo Continente, el extremo de 21 años tendrá que hacerse un nombre y mantenerse en un fútbol más competitivo.

Pero no es el único. Marcos López dejó Feyenoord por falta de minutos y llegó al Copenhague danés a préstamo. Busca recuperar confianza y ritmo futbolístico.