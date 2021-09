Conforme a los criterios de Saber más

De pronto suena el bombo y el corazón empieza a latir al mismo ritmo. Es un pequeño grupo de hinchas de la selección peruana, pero suena como esa tribuna entera que el fútbol extraña. Y el partido ni siquiera empieza. Falta más de hora y el frío limeño se ensaña con quienes no se atreven a dar saltos con la barra. Pero es solo una escena.

Así se vivió

Volvió el público y si hay que celebrar algo, es que se la gente no pierde esa conexión con la selección. Hace mucho no se veía el blanquirrojo adornar el Estadio Nacional.

Las primeras palmas, curiosamente, fueron para Gianluca Lapadula. El delantero, ausente del partido por suspensión, fue el primero en salir al campo y la voz del estadio lo anunció. Las palmas de los miles (acaso 8 mil) fueron unánimes.

Viendo los protocolos, el trabajo, creo, fue óptimo. Mucha seguridad VIP, la Policía consciente de lo que tenía entre manos. Los trabajadores de la FPF haciendo cumplir cada requisito. Pero si hay algo que necesita el público es control (de ese que se le esté insistiendo hasta el cansancio) y el distanciamiento a la hora del ingreso fue un autogol que restó al marcador final

Dentro del estadio, los asientos bien señalados -dos vacios, uno libre-. Incluso los servicios higiénicos tenían urinarios bloqueados para el distanciamiento. Para la prensa, además, fue necesario que llenemos una declaración jurada donde dábamos cuenta de nuestro estado de salud. La nota es aprobatoria para esa parte.

Falta que el público entienda. No eran muchos los que debían ingresar, pero siempre existe ese afán de querer hacerlo primero, antes que los demás. Los tumultos fueron inevitables y poco se pudo hacer ante ello. Para tomar nota.

El resto, fue más emotivo que nada. Desde la salida de los jugadores al calentamiento y el Contigo Perú a la voz del público. Este himno suena siempre bien dentro de un estadio y suena mejor en voz de la afición.

El Himno Nacional también es un párrafo aparte. Si hay que gritar Viva el Perú, siempre se escuchará más fuerte con todas las voces unidas.

El día

Se anunciaron la apertura de puertas de las populares para las 4 pm, pero recién se hicieron 45 minutos después. Tampoco había público que quisiese ingresar. Uno a uno fueron llegando. Temperatura, alcohol y a revisar los documentos requeridos. El primer problema, la gente que no sabía que tenía que portar su carnet de vacunación. Otros no tenían la entrada impresa. Los males de siempre.

Dos barreras. Los VIPS que no entendían excusas. Papeles o no pasas. Luego, el ingreso al estadio mismo. Papeles otra vez. Los vacunados en el extranjero, previa revisión en una mesa particular. Ordenado, siempre.

El sol se fue apagando y el frío, esta vez, no le ganó al público. El aliento se escuchó en las tribunas-entiéndase que eran solo el 20% del total- y los jugadores respondieron en el campo.

Perú vs Uruguay se ven las caras en el Estadio Nacional por la jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. ¡Los hinchas comenzaron tranquilitos! Respetaban todo como en colegio militar.

Minutos antes de disputarse el encuentro entre Perú vs. Uruguay, los hinchas de la ‘blanquirroja’ que ingresaron al Estadio Nacional entonaron la canción “Contigo Perú. Así se vivió este momento.