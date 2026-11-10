“A dejarlo todo”: Luciano, hijo de Carlos Zambrano, es convocado a la selección peruana Sub-20.

Luciano Zambrano, hijo de Carlos Zambrano, empieza a dar sus primeros pasos en el camino de la selección peruana. El futbolista de Sport Boys recibió su primera convocatoria a la categoría Sub-20 y tendrá la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos y compromisos amistosos ante Brasil.

La noticia fue celebrada por el club chalaco, que destacó la presencia de su jugador en la lista de convocados. “¡Orgullo Rosado! Luciano Zambrano fue convocado a la Selección Peruana Sub-20 para participar en el microciclo N.º 15, en el que disputarán dos encuentros amistosos frente a Brasil U20. ¡A dejarlo todo, Luciano! ¡El Callao está contigo!”, publicó la institución.

El llamado representa un nuevo paso para el joven futbolista, quien durante esta temporada comenzó a sumar minutos con el primer equipo de Sport Boys. Su participación se dio tanto en la Copa de la Liga como en la Liga 1, donde incluso tuvo la oportunidad de compartir el campo con su padre.

🇵🇪🩷 ¡ORGULLO ROSADO! Luciano Zambrano fue convocado a la Selección Peruana Sub-20 🇵🇪 para participar en el microciclo N.° 15, en el que disputarán dos encuentros amistosos frente a Brasil Sub-20. ⚽️ ¡A dejarlo todo, Luciano! ¡El Callao está contigo! 🩷 #VamosBoysTodaLaVida https://t.co/9LJiRnXkP3 — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 9, 2026

Ahora, Luciano tendrá un desafío distinto al vestir la camiseta nacional y medirse ante una de las selecciones juveniles más competitivas de Sudamérica. Los dos encuentros frente a Brasil serán una oportunidad para ganar experiencia y demostrar sus condiciones ante el comando técnico de la Bicolor.

La convocatoria también marca un momento especial para la familia Zambrano, pues Carlos continúa su carrera profesional en Sport Boys mientras su hijo empieza a abrirse camino en la Bicolor.

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