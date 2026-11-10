“A dejarlo todo”: Luciano, hijo de Carlos Zambrano, es convocado a la selección peruana Sub-20.
“A dejarlo todo”: Luciano, hijo de Carlos Zambrano, es convocado a la selección peruana Sub-20.
Por Redacción EC

Luciano Zambrano, hijo de Carlos Zambrano, empieza a dar sus primeros pasos en el camino de la selección peruana. El futbolista de Sport Boys recibió su primera convocatoria a la categoría Sub-20 y tendrá la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos y compromisos amistosos ante Brasil.

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