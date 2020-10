Conforme a los criterios de Saber más

Hace dos años, el mismo Luis Abram confirmó que no estaría en el Mundial de Rusia con una foto en Instagram. Tan solo doce meses después, el defensor era dueño del puesto en la Copa América de Brasil, torneo que Perú llegó a la final. A sus 23, estuvo a la altura de ser reemplazo del experimentado Alberto Rodríguez y, en marzo, su presencia en el once titular para las Eliminatorias estaba descontada. El COVID-19 aplazó nuestro debut hasta octubre, seis meses en los que Vélez Sarsfield, su equipo, no jugó un solo encuentro de manera oficial.

Uno de los (varios) usuales pedidos para que un futbolista sea seleccionado es que tenga continuidad en su club, ‘requisito’ que Luis Abram claramente no cumple en estos momentos. Sus reemplazos en la parte izquierda de la defensa llegan con suertes distintas: Alexander Callens ha tenido continuidad en el New York City, mientras que Ánderson Santamaría apenas ha jugado nueve minutos en el Atlas mexicano. Entre ambos acumulan solo tres partidos oficiales al mando de Gareca, el exSporting Cristal tiene ocho, seis la temporada pasada.

La seguridad que Luis Abram mostró junto a Carlos Zambrano en la última línea, para muchos incluso mejor que la dupla Christian Ramos y Alberto Rodríguez, tendría peso en la decisión del ‘Tigre’ para ponerlo de titular. Además, en sus 20 presencias como seleccionado -todas con el argentino como entrenador-, suma ocho triunfos, igual número de veces que no nos metieron gol, ganó el 69.6% de duelos, nunca recibió alguna tarjeta y recuperó siete veces el balón cada noventa minutos. Estas cifras según WyScout.

Estas cifras son un alivio para cualquier entrenador. En primer lugar, Luis Abram no es un defensor con tendencia a ser expulsado. Es más, apenas ha cometido 13 faltas en todos sus partidos con la Bicolor en el pecho y, como ya se mencionó, nunca fue amonestado. Esto da altas posibilidades de que no dejará con uno menos la zona posterior del equipo. Con clubes, donde suma siete temporadas como futbolista profesional, vio la roja en cuatro oportunidades.

Luis Abram es seleccionado desde la Sub 15 del año 2011. (Foto: REUTERS)

En segundo lugar, Luis Abram también puede cumplir el rol de lateral izquierdo. Para la última Copa América, Perú no llevó un reemplazo fijo de Miguel Trauco, como Nilson Loyola en el Mundial por ejemplo. Se deduce que el plan era que el reemplazo era él o Alexander Callens, quien parece ser más probable pues no jugó un solo minuto. Ánderson Santamaría no cumple esa función, pero sí es opción en la primera línea de volantes, puesto con muchas opciones.

A todo esto, debemos agregar que Luis Abram (1996, 24 años) es menor que Ánderson Santamaría y Alexander Callens, ambos categoría 1992 con 28 años. Más allá de eso, siempre que le tocó jugar por la selección (debutó en 2016) lo hizo con la seguridad de un experimentado. Finalmente, él es el autor del gol del último triunfo de Perú hasta hoy. Lo hizo ante Brasil en setiembre del año pasado. El zurdo ya se encuentra en Lima y entrena con Ricardo Gareca desde hace algunos días.

Ricardo Gareca acumula 67 partidos al frente de la selección peruana, récord en la historia de la bicolor. En estos cinco años, ha usado catorce parejas de defensores centrales titulares, siendo la de Alberto Rodríguez junto a Christian Ramos la más repetida con 22 presencias. Su primera vez juntos fue ante Uruguay en marzo de 2016, se consolidaron en la Copa América Centenario y llevaron a la Bicolor al Mundial. Su último antecedente fue ante Francia en Ekaterimburgo.

Luis Abram y Carlos Zambrano lo hicieron en nueve partidos, todos desde la Copa América de 2019. Celebramos tres triunfos con ambos juntos en la defensa, con la goleada ante Chile como el más recordado. Todo hace indicar que aparecerán entre los once titulares ante Paraguay y Brasil. Pese a eso, la segunda dupla de centrales que más veces utilizó el argentino es la de Carlos Zambrano pero con Carlos Ascues, en trece oportunidades.

Hasta seis zagueros se pelean por dos puestos en las Eliminatorias. La situación actual llevó a que Ricardo Gareca llame hasta a tres opciones por lugar y él tendrá la última palabra. Jugar en Boca Juniors y Vélez Sarfsfield, de coincidencia dos equipos por los que pasó nuestro entrenador en su etapa como futbolista, también sería clave en su decisión. De todas formas, los hinchas solo esperan que ningún delantero rival pase por su lado.

Duplas centrales titulares en la ‘Era Gareca’ Partidos Triunfos Christian RAMOS - Alberto RODRÍGUEZ 22 10 Carlos ASCUES - Carlos ZAMBRANO 13 3 Luis ABRAM - Carlos ZAMBRANO 9 3 Christian RAMOS - Ánderson SANTAMARÍA 6 5 Luis ABRAM - Miguel ARAUJO 4 2 Luis ABRAM - Christian RAMOS 3 1 Luis ABRAM - Ánderson SANTAMARÍA 2 0 Miguel ARAUJO - Alberto RODRÍGUEZ 2 1 Miguel ARAUJO - Ánderson SANTAMARÍA 2 0 Miguel ARAUJO - Alexander CALLENS 1 0 Carlos ASCUES - Christian RAMOS 1 1 Alexander CALLENS - Christian RAMOS 1 0 Christian RAMOS - Carlos ZAMBRANO 1 0 Alberto RODRÍGUEZ - Renato TAPIA 1 1

Luis Abram debutó en la Bicolor adulta en 2016, ocho años después que Carlos Zambrano. (Foto: Violeta Ayasta)





