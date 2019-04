Luis Acuy: “En Pirata aprovecho todo lo bueno que me está pasando, por eso recibí este llamado” | ENTREVISTA

Nadie hablará de él porque no es mediático ni actúa en algún club tradicional. Sin embargo, su buen presente habla por si solo hasta llevarlo a la Villa Deportiva Nacional. Luis Acuy, joven extremo de 20 años, ahora deberá sacrificarse más de lo debido para mantenerse en la selección peruana Sub-23 que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El reto le agrada y motiva, sobre todo porque ha navegado, como un rudo pirata, por situaciones extremas.

1. ¿En qué momento y lugar te enteraste del llamado de la selección peruana Sub-23?



- Lo tenía sabido porque el profesor Pablo (Zegarra) estuvo comentándome sobre eso. Y lo tomé en el entrenamiento.

2. O sea que ya tenías un conocimiento de que ibas a ser citado...



- No tenía un conocimiento, pero el profesor Pablo [Zegarra] me había dicho que me estaban siguiendo hace cuatro fechas. Entonces solo tenía que demostrar que podía estar ahí. Y gracias a Dios se dio el llamado.



3. Con lo que te dijo el entrenador Pablo Zegarra pudiste rendir mejor los partidos siguientes de la Liga 1...



- Claro. Fue una motivación para hacer las cosas bien y llegar a ser llamado.

4. ¿Esta será la primera vez que conversarás con Nolberto Solano?



- Es la primera vez que lo voy a conocer. No he tenido la oportunidad de hablar con él.

Luis Acuy controlando una pelota en la cancha del Monumental. (Foto: Pirata FC)

5. Me imagino que eres consciente de que esta convocatoria es para un microciclo...



- Sí, soy consciente de eso. Espero seguir manteniendo el nivel para poder estar en la lista final como todos deseamos.

6. ¿Cómo tomaron la noticia de tu convocatoria en la interna de Pirata FC?



- El grupo y el comando técnico lo tomaron bien. Estaban felices de que me hayan citado. Y eso también se debe por el trabajo que venimos realizando como equipo.

7. ¿El entrenador Pablo Zegarra te brindó algún consejo especial?



- Claro. [ Me dijo ]De que tenga la confianza y juegue con esa confianza necesaria para hacer las cosas bien y que como extremo tenga gol y llegada. Siempre me resalta que deba sobresalir un poco más. Eso es lo que he conseguido en las fechas que disputé.

8. ¿Te consideras un referente en Pirata FC?



- No me considero un referente. Es un grupo joven con cuatro o cinco futbolistas de experiencia. A ellos debemos llamarlos referentes porque han pasado muchas vivencias y nos dan consejos.

Luis Acuy celebrando un gol frente a Carlos A. Mannucci. (Foto: Difusión)

9. Lo decía sobre todo porque eres el futbolista que marcó el primer gol de Pirata FC en la era profesional, su artillero y el primero en ser llamado a una categoría de menores de la selección peruana...



- Sí, pero no me siento así ahora. Estoy en una edad para aprender y escuchar de los más grandes.

10. ¿De quién aprendes más dentro del equipo?



- Por ejemplo del 'Pana' [ Tejada] porque es un delantero que jugó un Mundial. Siempre trato de verlo y sacar lo que mejor que tiene. Lo escucho siempre.

11. De 33 unidades posibles, Pirata FC solo ha rescatado nueve. ¿Preocupa esa estadística y la campaña en general?



- Sí, claro. Como todo equipo que sube de Copa [Perú], lo primero es mantener la categoría. Estuvimos bien, pero como ves en cada fecha proponemos, solo que no se están dando los goles. Esperemos que se acabe esta mala racha.

12. Un informe del diario Depor asegura que Pirata FC presenta una dificultad a la hora de entrenar por carecer de campos deportivos. ¿Cómo trabajan con ese percance?



- No me meto en esos temas. Solamente diré que estamos fuertes y unidos, esperando salir de esta mala racha que tenemos.

Los integrantes de Pirata FC festejando una victoria en la Liga 1. (Foto: Instagram)

13. ¿Pensaste en tirar la toalla luego de que no hallaras regularidad en tus anteriores clubes?



- Cuando debuté en Alianza Atlético de Sullana lo hice muy bien. Después tuve un paso por Garcilaso y San Martín. No me fue bien. Me lesioné aparte. Eso no me dio la regularidad necesaria, pero ahora en Pirata aprovecho todo lo bueno que me está pasando, por eso recibí este llamado. Todo lo tomo de la mejor manera y con calma.

14. ¿El grupo de Pirata FC es tan alegre como el CM que maneja las redes sociales del club?



[Risas] Sí. El grupo es muy fuerte. Estamos muy unidos y esperamos seguir así para conseguir los resultados que nos hacen falta.

15. ¿Anhelas regresar a Alianza Lima?



- Para eso trabajo. Es el club que me formó, del cual soy hincha. Espero algún día estar ahí. La idea es mantener el nivel, mejorarlo y salir al extranjero.

16. ¿Qué recuerdos tienes de Alianza Lima?



- Los campeonatos de menores, la Copa Federación, el Torneo de Reservas, al profesor Jaime Duarte y César Cueto, quien me llevó para allá. Estoy agradecido con todos aquellos que me ayudaron en mi paso por Alianza Lima.

Luis Acuy durante la presentación del primer equipo de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

17. Cuéntame cómo te dio la mano César Cueto...



- Yo llegué a Lima a los 13 años y fui a la academia Cueto-La Rosa. Ahí me vio el profesor César y me llevó a una actividad. Después me llevó a Alianza Lima.

18. ¿Qué retos te has propuesto en Pirata FC?



- Me he propuesto pasar la valla de los diez goles.

19. ¿Y con la selección peruana Sub-23?



- Es mantenerme y quedarme en la lista final. Quiero hacer las cosas bien.