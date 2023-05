De hecho, la noche del miércoles ante Colo Colo en Chile, Luis Advíncula otra vez hizo festejar al hincha de Boca Juniors : marcó otro verdadero golazo como ante Pereira, esta vez Colo Colo sufrió la zurda del peruano para poner así el 1-0 del encuentro por Copa Libertadores . Tras esta gran jugada, el comentarista de ESPN, Diego Latorre elogió lo hecho por el jugador nacional: “Qué gran gol por favor. Lo inventó él este gol, todo hacía apuntar a una descarga, pero qué zurdazo, no llegaron a bloquearlo. Intentaron pararlo dos jugadores, pero la curva es inmejorable, es un golazo de Advíncula, mostrando muchos fundamentos de win”.

Por esa razón, Deporte Total realizó una pregunta a periodistas argentinos sobre la nueva posición que lo ubicó ante Racing, en lo que fue una victoria contundente por 3-1.

Luis Advíncula: extremo o volante, ¿dónde encajaría mejor en Boca y selección peruana a estas alturas de su carrera?

Manu Fanizza - ESPN

1. Mientras no defienda, que juegue en cualquier posición. Lo veo más para 4-4-2 que de extremo, porque no tiene gol, pero sin dudas ataca mejor de lo que defiende. Sorprende.

Diego Mendoza - Am990 show de Boca

1. Como volante parece tener las condiciones perfectas, ya que sale un poco de la marca y tiene el área rival mucho más cerca. Esto porque ya no tiene el mismo fisico que años antes, así que sería la mejor posicion de ‘8′ en este momento de su carrera. Es todo mérito de Almirón encontrarle esa posición, ya que con su ida y vuelta no está en la obligación de marcar al delantero, me parece una opción para marcar y con su velocidad llega al área rival en varias ocasiones.

¡¡GOLAZO DE BOCA!! Advíncula clava el 1-0 ante Colo-Colo en Chile a los 12' PT.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/z5bv4ktYKM — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2023

Matías Laurrale - Diario Uno de Argentina

1. Luis Advíncula cambió de la mano de Almirón. Desconozco si Perú tiene un lateral de selección para que sea una rueda de auxilio cuando no esté él. El sábado quedó en evidencia que es más funcional jugando de extremo, sin embargo, es prematuro afirmar que es su posición, ya que debe sostener el nivel con el tiempo.

Altísimo momento de Advíncula en Boca. Nostálgicos por Ñol, y más atrás por don Julio Meléndez, los xeneizes miran al peruano como arma determinante si quieren vencer a River en el clásico de este domingo.

