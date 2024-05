No es preciso afirmar que el romance entre Luis Advíncula y Boca Juniors empezó después de la desgracia deportiva que significó el fallido repechaje de la selección peruana frente a Australia, partido terrible donde Lucho fallaría el penal más decisivo y olvidable de la historia reciente de nuestro fútbol peruano. Tampoco desde que pisó por primera vez La Bombonera ni cuando marcó su primer gol. De hecho, hubo todo un proceso de construcción del vínculo que tuvo al peruano como protagonista. Con 34 años encima y siendo el futbolista más querido por el pueblo boquense actualmente, ha encontrado en el club argentino su lugar en el mundo. ¿Cómo explicar el fervor por el peruano del hincha xeneize, cuán importante puede ser su legado, qué le falta para hacerse un lugar entre los históricos y qué dicen de su futuro?

“Yo hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección Peruana. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto, a mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Con estas palabras, Luis Advíncula exteriorizaba toda la frustración que apretaba su pecho. Apenas una hora antes, la bicolor de Ricardo Gareca había caído por la vía penal (5-4) ante su similar de Australia y con ello, perdido el repechaje al Mundial de Qatar 2022. El fútbol es un juego colectivo, pero la culpa es capaz de carcomer individualmente. El lateral derecho se autoproclamaba responsable de la eliminación por fallar su disparo desde los doce pasos. Y mientras en redes sociales los peruanos lloraban con él y buscaban respuestas de lo ocurrido; desde Buenos Aires el hincha de Boca Juniors arropaba al ‘Rayo’ y le pedía levantar la cabeza. Pero, más allá del drama, el heroísmo y el rol de villano que envuelve al fútbol y a quienes lo practican, cabe preguntarse cuándo es que Advíncula se ganó a La Bombonera y cómo es que ese amor/odio terminó convirtiéndose en una devoción con locura.

Números de Advíncula con Boca Juniors

Temporada Partidos jugados Minutos Goles Asistencias 2021 13 1042′ - 1 2022 44 3922′ 1 - 2023 40 3160′ 4 4 2024 (en curso) 18 1355′ - 4

El lado humano y el xeneize

En el barrio de La Boca hay un secreto a voces que ya se extendió por los alrededores de Buenos Aires: para ganarse el corazón del hincha xeneize no basta con el talento, hay que dejarlo todo por la camiseta. José Pereda, quien ganó seis títulos con Boca Juniors entre los años 1998 y 2001 (dos Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y tres ligas nacionales), puede dar fe de eso. “El hincha de Boca es muy apasionado, le gusta mucho la entrega y la garra. Luis Advíncula cumple con esas características. Pelea todas las pelotas hasta el final, la entrega es lo que le gusta al hincha más allá del buen juego que siempre se debe tener. Esto hace que la gente de Boca se enamore más de un jugador”, nos dice.

En ese sentido, Luis Advíncula lo entendió todo desde el momento en que bajó del avión, porque sabía que iba a convivir con una de las hinchadas más exigentes del mundo. “Lo primero que hizo fue llegar de España, del Rayo Vallecano, salir del aeropuerto y al día siguiente jugar contra River Plate por Copa Argentina. Encima hizo un partidazo. Acá la gente le tomó cariño por ponerse a disposición del cuerpo técnico para jugar el partido más importante de nuestro país”, sostiene Luis Bregossi, periodista y conductor de televisión argentino . Y a esa primera impresión le fue sumando otras aptitudes que, sumándose a los buenos resultados, permitieron que la relación empiece a crecer y se tonifique. “Es un jugador con personalidad, experiencia y de selección. Todas esas cosas, cuando haces la sumatoria, juegan a favor”, agrega.

En cambio, para Federico Russo, periodista y productor de Televisión Pública de Argentina , el gancho de Advíncula con Boca Juniors fue su carisma. “En el primer título que él gana con la gente de Boca le ponen una cumbia en el estadio y él la baila de una forma particular […] Luego, había declarado que quería hacerle el amor a la copa que tenía en sus manos. Y después empezó a ganarse el cariño con esfuerzo y con goles sobre todo”, sostiene. El ‘Rayo’ combinó carisma y talento para presentarse ante el pueblo xeneize de forma natural y espontánea. Una vez superado ese primer filtro, comenzó lo bueno: “Ahí pudimos conocer al Advíncula de la selección peruana. El hincha de Boca no solo le tomó cariño por lo carismático, sino también por su juego”, resalta Russo.

En su primer año como jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula ganó la Copa Argentina. En total, el peruano tiene cuatro títulos con los Xeneizes.





¿Cómo es Luis Advíncula en Boca Juniors?

Parte de esa relación entre Advíncula y Boca Juniors se alimenta en la cancha, donde destaca por su entrega y coraje en cada partido; pero no es lo único que sostiene esa complicidad. De hecho, igual de importante es lo que el jugador refleja con sus acciones fuera del campo; es decir, entender lo que significa estar en Boca y el compromiso que asume con la institución. Según Russo, el lateral peruano es uno de los primeros en llegar al entrenamiento y uno de los últimos en irse. Se queda a practicar penales, tiros libres y jugadas que son parte de su repertorio. “En el calentamiento, cuando rematan al arco, él practica más con la pierna izquierda que con la derecha. Permanentemente tiene en su cabeza ese remate que lo ha hecho triunfar en Boca”, cuenta el periodista.

A ello se agrega otro detalle clave: Advíncula sabe manejarse como figura: “Conoce lo que es el día a día, el manejo de un futbolista, qué es lo que tiene que hacer, cómo dirigirse a sus hinchas. Luis es el jugador que todo hincha quisiera tener. Porque es un tipo que defiende la camiseta ante todo. No importa si es hincha o no de ese club, pero te va a defender a la última gota de sudor. Eso el hincha lo percibe, por eso termina ganándose a la gente de Boca”, agrega Bregossi.

Luis Advincula cumplió el sueño a pequeño que quería conocerlo. (@Pelotamanchada_ Foto)

El camino para ser ídolo

Luis Advíncula cursa su cuarta temporada en Boca Juniors y ha sabido ganarse un lugar dentro del once titular que hoy dirige Diego Martínez. El peruano registra tres títulos con los xeneizes, por ahora todos locales, y lo más cerca que estuvo de ganar un torneo internacional fue en la Copa Libertadores 2023. Más allá de su buen presente y del grado de trascendencia que adquiere en su equipo, las tres fuentes consultadas por DT coinciden en que los trofeos son importantes para quedar en la historia de la institución boquense.

“Él está haciendo bien las cosas. Los títulos son importantes y siempre van a quedar en la memoria de la gente. Pero, más allá de eso, está dejando una buena imagen, es recordado con mucho cariño. Cosechando buenas actuaciones, va a lograr que en el futuro sea considerado como un referente del club”, afirma el ‘Chino’ Pereda, quien formó parte de la ‘época dorada’ de Boca Juniors con Carlos Bianchi.

Para Bregossi, la historia de Advíncula y Boca está escribiéndose partido a partido y solo el tiempo determinará en qué posición estará su nombre en el club. “Cuando se habla de esto, se habla también de los títulos que son importantes. Estuvo a punto de ganar la Libertadores, hizo un gol en la final, y eso seguramente lo hubiera elevado a otro nivel su figura como jugador de Boca”, asegura.

En ese sentido, el hombre de prensa puso a Advíncula a la altura de Julio Meléndez, quien jugó en Boca entre 1968 y 1972, ganó dos títulos nacionales y es muy querido por la hinchada xeneize. De hecho, es el único futbolista peruano al que le dedicaron el cántico del peruano y su ballet por su manera de salir jugando desde la defensa. Pero esa es otra historia. “Meléndez, por ejemplo, fue el peruano más conocido hasta que llegó Luis. Y no ganó ningún título internacional, solo locales. Entonces, nadie sabe en qué lugar quedará Luis para la historia de Boca, porque todavía se está escribiendo. Tiene todo por delante para ser ídolo”.

Peruanos que jugaron en Boca Juniors

Futbolista Temporadas Walter Ormeño (1942-1943) Carlos Gómez Sánchez (1948) Víctor Benítez (1960-1962) Miguel Loayza (1961-1963) Julio Meléndez (1968-1972) Héctor Bailetti (1975) Luis La Fuente (1975) Nolberto Solano (1997-1998) José Pereda (1998-2001) Carlos Zambrano (2019-2022) Luis Advíncula (2021-Actualidad)

Por su parte, Russo reflexiona sobre lo difícil que es para cualquier jugador entrar en la historia de Boca y ser considerado ídolo. No coloca a Advíncula en ese peldaño: “Boca es un club que ha tenido muchos ídolos. Hoy (Advíncula) es una persona muy querida, como Edinson Cavani o ‘Chiquito’ Romero. Él está muy bien, al nivel de los jugadores más top en Boca. Es un referente para el equipo, muy querido por la gente, pero ídolo como pudo haber sido en otra época Guillermo (Barros Schelotto), Palermo o Tévez, todavía le falta mucho”.

Lo cierto es que la historia pudo haber sido distinta si Boca le ganaba a Fluminense la Copa Libertadores del año pasado, con gol de Advíncula incluido. “¿Qué habría pasado si levantaban la Copa? Advíncula hubiese estado entre los grandes laterales de la historia de Boca sin ninguna duda […] En Boca, lo que tienes que hacer para estar a esa altura es ganar una Copa Libertadores”, comenta Russo.

Luis Advíncula disputó con Boca Juniors la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense. Anotó un gol, pero se quedó a un paso de ser campeón. | Foto: AFP / PABLO PORCIUNCULA





¿El mejor extranjero en los últimos años?

Pocos son los extranjeros que logran marcar la diferencia en Boca Juniors. Y si es peruano, el reto significa el doble, porque es difícil para los nuestros abrirse paso en una liga competitiva y un club tan grande como este. Pero Advíncula supo responder desde que llegó al fútbol argentino . Desde 2021, por el cuadro bonaerense pasaron jugadores de distintas nacionalidades como Sebastián Villa, Frank Fabra, Edwin Cardona, Bruno Valdez, Óscar Romero, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, entre otros más. Algunos siguen hasta hoy, pero pocos lograron superar la expectativas y alcanzar ese nivel de trascendencia en el equipo, como sí lo hizo el ‘Rayo’.

“Luis está entre los tres extranjeros más importantes en los últimos años. Eso es seguro. Fabra no tiene nada que hacer allí. El colombiano no está siendo bien visto por el hincha de Boca. Y si me apuras, (junto a Advíncula), creo que más allá del poco tiempo que está, lo que termina de representar Cavani, su mejora en el juego últimamente y su reciente gol contra River (Copa de la Liga) lo ponen un escaloncito adelante que el peruano”, explica Bregossi, comparando el presente del lateral con otros extranjeros.

En cambio, Russo no duda en colocar a Advíncula por encima de Cavani como el mejor extranjero, teniendo en cuenta el tiempo que lleva en en Boca, las buenas actuaciones que ofreció y ese cariño inconfundible que mantiene con la hinchada xeneize. “Es el mejor de los últimos años; y en Boca han pasado muy buenos jugadores del exterior. Si sigue ganando torneos, la gente va a tener un buen recuerdo de él”, apunta.

Luis Advíncula también ha llevado la cinta de capitán en el brazo, lo que confirma su liderazgo dentro del plantel de Boca Juniors. (Foto: ESPN)





Renovación lista y el plan de retiro

Recientemente, las palabras de Luis Advíncula respecto a su edad (34 años), su veteranía en el fútbol y el fin de su carrera causaron revuelo entre los hinchas de Boca una semana atrás. Pero ahora pueden respirar tranquilos, porque el peruano acaba de renovar su contrato con los xeneizes hasta diciembre del 2026, asegurando su permanencia por dos años más. La negociación no fue complicada, dado que el grupo empresarial Capital Group Sport Management -que representa al ‘Rayo- y el Consejo de Fútbol del club estaban en sintonía para finiquitar ese acuerdo. Solo era cuestión de definir el tiempo y el nuevo salario del jugador.

Parte fundamental para la renovación de Advíncula fue su comodidad en el club y en la ciudad. Lucho es consciente del cariño y el fervor del hincha xeneize hacia su persona. Viene construyendo esa relación desde el 2021 y ahora se quedará allí hasta los 36, manteniendo la duda si colgará los chimpunes como un histórico de la institución o volverá al Perú para ponerse la camiseta de Sporting Cristal en el final de su carrera. Pero lo importante es que el peruano tendrá el tiempo y el respaldo de su lado para elevar su figura a la máxima potencia y convertirse en el ídolo que quiere ser.

✍ Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol.



¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón! 💙💛💙 pic.twitter.com/JdSGk8k5WD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 6, 2024





“Por el bien del fútbol argentino, sería lindo que pueda retirarse en Boca. Es un jugador importante. No sé qué pensará en lo personal, si extraña o siente la necesidad de volver a su país. Hoy se le siente cómodo. Y para el bien del fútbol argentino, siempre es bueno tener a jugadores de calidad”, expresa Russo, quien tiene en alta consideración el jugador. Asegura que Advíncula está entero físicamente para continuar en la alta competencia unos años más y eso puede jugar a su favor.

Del mismo modo, Bregossi también resalta la profesionalidad de Advíncula para mantenerse en la élite del fútbol sudamericano a pesar de su edad (cumplirá 35 años el 2025). “Es un jugador que físicamente está impecable, es un tipo que se cuida, que trabaja permanentemente para jugar fútbol. Va a depender (donde se retira) de cuánto tiempo se quede acá. Yo lo veo impecable para seguir jugando”, sentencia.

En tanto, el ‘Chino’ Pereda deja esa decisión de retirarse en las manos del propio Advíncula. “Eso ya depende de su decisión personal. No podría opinar al respecto. Cada uno toma sus decisiones. Si cree conveniente terminar su ciclo como jugador de Boca, bienvenido sea. Si el piensa que es necesario venir al Perú, también bienvenido sea”, analiza el también exseleccionado peruano.

Dicen los diarios argentinos que Julio Meléndez Calderón pedía permiso para quitar la pelota, esto en referencia a la elegancia y pulcritud con la que intervenía al rival en el área. Era un ‘10′ que jugaba de ‘2′, repiten quienes repasan sus hazañas y ejercitan la memoria mientras recuerdan pasajes del ‘Peruano y su ballet’ sin poder evitar la sonrisa esa que se desprende de una peculiar mezcla entre la felicidad y la añoranza. Luis Advíncula no tiene la sutileza ni el arte de Julio, pero si fuese un libro sería Permiso para Sentir de Alfredo Bryce Echenique. Porque Lucho es eso, la explosión pura de un futbolista hecho sentimiento en La Boca.