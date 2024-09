¿Y en el Perú? Al ‘Colo’ le guardamos con cariño un video que abraza el orgullo nacional. Semifinales de la Copa Libertadores 1997. Un Julinho endiablado contra un Carlos Mac Allister con camiseta de Racing Club y poco cabello. Tenía 29 años, pero muchos hinchas peruanos dicen que ese día se jubiló. O bueno, Julinho le adelantó el retiro y Cristal clasificó a la final del torneo goleando 4-1 a la ‘Academia’.

En el Comercio lo buscamos para que nos hable, justamente, del Boca-River de hoy, que tendrá de lado como protagonista al peruano Luis Advíncula, confirmado en las últimas horas como capitán del cuadro ‘Xeneize’.

¿Qué significa jugar de lateral en Boca Juniors y jugar en una Bombonera repleta de hinchas en todos sus partidos?

Creo que ser lateral y jugar en la Bombonera es hermoso, porque las tribunas siempre están cercas y eso genera una sensación buena para el jugador, que lo hace dar todo por esa camiseta. Es algo distinto a los demás clubes.

¿Cómo analiza a Luis Advíncula? ¿Ya está en la historia del club?

Creo que hizo una buena campaña en Boca, poco a poco está siendo muy querido por la gente. Es uno de los jugadores más representativos de este plantel. Todo se lo ganó con mucho esfuerzo, con trabajo, ahínco, ganas y con todo lo que da durante el partido. Todo es muy merecido.

¿A un futbolista extranjero le cuesta mucho ser titular en Boca Juniors?

No creo que a un extranjero le cueste ser titular en Boca. Acá han venido jugadores peruanos y han sido ídolos como fue Julio Meléndez. También, jugadores uruguayos como ‘Manteca’ Martínez, quien es ídolo, hoy Cavani también es ídolo. Los jugadores extranjeros son muy queridos y respetados.

¿La idea es que Advíncula se retire con la camiseta de Boca?

No sé si la idea es que se retire en Boca Juniors, es una pregunta para Advíncula, pero creo que el rendimiento que le ha dado al equipo lo posiciona como para ser un jugador que siga mucho tiempo más.

¿Ya es mejor que Ñol Solano?

No sé si sea una linda comparación. En Argentina durante mucho tiempo estaba la comparación Batistuta - Crespo, y la realidad es que los dos eran grandes jugadores. Ahora si uno dice Ñol o Advíncula, parece que uno es peor que el otro, y lo que hay que rescatar es que los dos han sido muy buenos en la historia de Boca Juniors.

¿Por qué no se mira tanto el fútbol peruano allá?

Acá no miramos tanto el fútbol peruano porque no lo pasan, por eso, pero siempre respetamos el fútbol peruano, creo que se ve en cada enfrentamiento de selecciones. Nosotros los argentinos tenemos siempre en la memoria que cuando estuvimos en guerra, el pueblo peruano siempre nos ayudó y eso no es un detalle menor en lo popular. Acá se respeta y quiere a los peruanos.

¿Advíncula rinde más de lateral o de extremo?

Los jugadores rinden más o menos, no solamente por las características propias, sino por la característica del equipo. Advíncula en qué equipo rendiría más siendo lateral o volante, aún en Boca cuando ha jugado en distintos esquemas. Yo creo que cuando el hombre pone ganas, rinde en todos lados y eso ha hecho Advíncula en todos estos años en Boca Juniors.

