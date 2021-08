Aún es duda su participación. Luis Advíncula fue uno de los convocados por Ricardo Gareca para la fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sin embargo, salió lesionado en el segundo tiempo del choque Boca Juniors vs. Racing por una molestia en la pierna; y, a la fecha, no se ha confirmado la gravedad de la lesión a días del partido de la Perú vs. Uruguay.

Según informó Augusto Cesar, el ‘Rayo’ ha viajado a Perú para sumarse a la ‘Blanquirroja’. Asimismo, el periodista de ESPN y encargado de cubrir a Boca Juniors, indicó que los médicos de la Selección Peruana serán los encargados de realizar los estudios a Advíncula para saber el estado de su malestar físico.

De confirmarse una lesión, el lateral derecho no podrá estar con la Selección ante Uruguay en el estadio Nacional; además, indicó el periodista que cubre al conjunto ‘Xeneize’ que Marcelo Weigandt estaría en la titularidad con Boca Juniors por un aproximado de tres partidos: Central, Defensa y Justicia y Atlético Tucuman.

Luis Advíncula salió lesionado tras ir en busca del esférico en un mano a mano con Eugenio Mena. El lateral ‘Xeneize’ no logró pisar bien y terminó cayéndose al césped, con un golpe final en su pierna izquierda. A pesar de que decidió seguir, a los minutos de iniciado el segundo tiempo no pudo continuar y solicitó su cambio lo más pronto posible.

Cabe destacar que Advíncula no formó parte de la última convocatoria del ‘Tigres’ para la Copa América 2021. El motivo fue que se encontraba disputando el ascenso a la primera división de la liga española junto a su anterior equipo, Rayo Vallecano. Luego de ello, el ‘Bolt’ peruano fue comprado por Boca Juniors.