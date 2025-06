Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

“El partido de hoy no creo que haya sido tan decepcionante”, afirmó Edison Cavani una vez terminado el partido. Una defensa como intuyendo todo el escándalo ocasionado afuera del estadio GEODIS Park de Nashville. Un empate que saber a derrota, pero no por la eliminación del torneo -aún ganando estaban fuera, ya que Benfica sorprendió y venció al Bayern- sino por el rival. El Auckland City tiene la particularidad de no ser profesional, incluso no paga sueldos y en el Mundial de Clubes apenas otorgó entre 90 y 150 dólares de viáticos para sus jugadores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Mira el gol del Auckland City ante Boca Juniors:

¡SORPRESA EN NASHVILLE! GRAY PONE EL 1-1 DE AUCKLAND CITY ANTE BOCA.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/3LX9MJVIWf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2025

Y su plantel está compuesto por aficionados que durante el día trabajan y por la noche se juntan para entrenar. Christian Thomas Gray, de 28 años, es profesor de una escuela neozelandesa y cumplió un sueño que seguramente contará a sus alumnos a su regreso a clases: le anotó un gol a Boca Juniors en un torneo mundial.

Jerson Lagos, colombiano de 23 años, fue quien asistió a Gray. Es barbero y mecánico, y se convirtió en el primer jugador no profesional en dar un pase gol en el Mundial de Clubes.

Las historias del Auckland City son para aplaudir. Pero es una de las caras de la moneda. La otra, la oscura, es de Boca. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tenía que anotar, como mínimo, seis goles. Después se iba a saber si pasaba o no, pero la tarea era golear al equipo amateur para retornar de Estados Unidos con otra cara, una totalmente distinta a la que mostraron antes del certamen. Pero eso no ocurrió y, en medio de un contexto más grave que hace algunas semanas, uno de los apuntados es Luis Advíncula.

Christian Gray, autor del gol del Auckland City ante Boca Juniors, es profesor en Nueva Zelanda. (Foto: Composición)

Advíncula en la mira: críticas a su bajo rendimiento

“Últimamente patea mejor con la izquierda que con la derecha”, dice irónicamente Gustavo López en la transmisión del partido. El periodista argentino soltó la frase luego de que Luis Advíncula intentara por tercera vez sacar un centro, pero el balón nunca llegaba al área rival: o era bloqueado por Jerson Lagos o se iba muy pasado hasta la otra banda. Minutos antes, en el primer tiempo, había rematado de zurda y el balón casi se le cuela al portero.

Luis Advíncula, uno de los puntos más bajos de Boca Juniors ante Auckland City.

“Sin el carácter de otros tiempos”, sentenció el diario La Nación en su análisis, uno por uno, de los peores jugadores de Boca frente al Auckland. Y ahí está el peruano Advíncula, quien arrancó el campeonato muy bien cerrando su banda derecha ante el Benfica, luego sufrió -como todos- ante el Bayern Múnich, pero que decepcionó en la última fecha cuando tuvo que ir al frente.

Sin preocupaciones para defender, Advíncula dejó expuesta sus carencias a la hora de atacar. Fue un más de un equipo sin ideas, inventiva ni jerarquía para quebrar a la peor defensa del certamen. Y todo esto en los días en los que se habla de su futuro. Con contrato hasta diciembre del próximo año, en Argentina han señalado en más de una ocasión que el peruano de 35 tendría los días contados. Y después de este Mundial de Clubes, su salida se podría acelerar. La de él y la de muchos de sus compañeros.

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.