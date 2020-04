En tiempos de coronavirus, las transmisiones en vivo han suplantado a los contenidos televisivos en cuanto a entrevistas y declaraciones se refiere en el ámbito deportivo. Esta tarde, Luis Advíncula fue entrevistado en el canal oficial de Movistar Deportes y recordó aquellos enfrentamientos contra Everton en la última Copa América.

“El más difícil que he marcado ha sido el chato Everton. Yo estaba esperando que lo vendan para ver si me daba un porcentaje de su pase, no sé que pasó. Everton me metió un baile tremendo, bailé salsa, reggaetón, huayno”, explicó entre risas a Movistar Deportes.

Luego acotó: “Son cosas que pasan, es así, estás expuesto a esto. Hay días en el que te toca el más picante pero tu estás mejor y no te hace una o tú no estás en un buen día y te desbarata”.

El entrevistador recordó el duelo entre Neymar vs. Aldo Corzo, a lo que Advíncula replicó: “Neymar no le hizo una, lo marcó muy bien, vi el partido. El lateral está expuesto a eso, puedes marcar muy bien al más picante de todos o puedes tener un día como Luis Advíncula y que te pinte la cara Everton. Pero uno aprende de eso”, finalizó.

