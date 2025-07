La escena podría ser un tatuaje o un póster en la retina, pero hoy parece olvidada en el fondo del baúl de los recuerdos. Es el sábado 4 de noviembre del 2023 y Cristian Medina le entrega la pelota a Luis Advíncula. El ‘Rayo’ recibe por derecha y luego de un amague corto sobre la línea del área, mete la diagonal para superar la marca del histórico Marcelo y saca un remate hermoso a los 72 minutos para el 1-1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores. El mundo Boca no olvida. Pero si castiga con la desaprobación a un plantel actual que lleva un año para el olvido: primero siendo eliminado en su propio feudo de la Bombonera ante Alianza Lima y luego por el papelón ante el semiprofesional equipo de Auckland en el Mundial de Clubes. Y en esa especie de búsqueda de culpables y decisiones dirigidas por la cólera, Advíncula es uno de los apellidos sobre los cuales se tiene puesta la mira.

El difícil presente de Boca

Los memes sobre Boca han puesto a prueba la creatividad argentina en este primer semestre del año. La repentina eliminación de Copa Libertadores en cancha propia por tanda de penales puso en jaque al técnico Fernando Gago y ahora el inesperado 1-1 ante los de Nueva Zelanda tiene del cuello a Miguel Ángel Russo. Todo arde en el predio de Ezeiza. El mundo Boca reclama fichajes y también salidas urgentes de un plantel con varios señalados.

El reciente anuncio de la vuelta de Leandro Paredes no ha calmado las aguas. El escepticismo sigue siendo alto sobre el potencial de este plantel para la segunda mitad del año. Por ahora solo hay rumores.

Juan Román Riquelme ha deslizado que Boca estaría dispuesto a venderlo y el técnico Russo ha sido diplomático con la opinión sobre su equipo. Sin embargo, la prensa argentina coincide en que su ciclo en el cuadro zeneize está por concluir y que ahora mismo es un prescindible para la directiva.

La mirada argentina sobre Advíncula

“Lo que tenemos es que Luis está en observación. Su nivel bajó y tiene competencia en el puesto”, advierte Sergio Maffei, periodista del diario Olé. El comunicador argentino agrega que Advíncula “no se destacó” en el Mundial de Clubes, torneo que se presentaba como ideal para que el lateral derecho se gane el puesto y reafirme su vigencia en el once titular.

“Y hay como una idea sí de que su ciclo ya está en el final”, añade el periodista. El futbolista de 35 años llegó a Boca a mediados del 2021, luego que el cuadro xeneize comprara su pase al Rayo Vallecano por 2.5 millones de dólares.

Desde entonces ha tenido una relación amor/odio con la hinchada, que inicialmente lo criticó, pero luego fue conquistado por la actitud guerrera del peruano en la cancha, además de sus buenas actuaciones y goles. Advíncula desde que llegó siempre terminó siendo titular.

“Fue muy querido, ahora bajó su crédito”, agrega Maffei, quien hace una salvedad sobre futuro: a favor tiene Advíncula que los dos otros jugadores en el puesto tampoco han tenido un rendimiento convincente. Se trata de Lucas Blondel (28 años) y Juan Barinaga (24 años). “Blondel y JBarinaga tampoco estuvieron a la altura”, sentencia.

Advincula y Zeballos serían jugadores ya transferibles en Boca Juniros (Foto: Clarín)

Advíncula y su vigencia en Boca

Para tato Aguilera, reconocido periodista argentino que cubre el día a día de Boca para TyC Sports, lo mira de otra manera: “Russo tiene a tres jugadores, Blondel, Barinaga y Advíncula, si Advíncula se va, ya tienen cubierto el puesto con los otros dos, va a depender mucho de la decisión que tome Miguel Ángel Russo, técnico de Boca”.

Lo cierto es que actualmente Luis Advíncula no es un jugador imprescindible en Boca y el club tiene las puertas abiertas a posibles negociaciones para su salida. Si no hay ofertas, su permanencia no asegura que sea titular. Advíncula suma 163 partidos, hizo 6 goles y se fue expulsado en 3 ocasiones. Hace unos meses fue el cuarto capitán.

Hoy su liderazgo también es puesto en tela de juicio. “Para mí, Advíncula no tiene liderazgo” dijo ‘Pollo’ Vignolo recientemente. Al respecto, Aguilera considera que Advíncula sigue siendo un referente por su “experiencia y entrega” y recuerda que hasta “hace unos meses estaba entre los cuatro capitanes”.

Advíncula en Boca

Partidos Goles Rojas 163 6 3

Cuándo se decide el futuro de Advíncula

“Advíncula lleva ya muchos años en Boca, es un jugador de selección, sé que internamente hay una revisión respecto a sus próximas actuaciones y no se descarta que pase a ser prescindible en este mercado de pase, dependerá mucho de cómo lo vea Miguel Russo, que aún no ha hablado con el consejo de fútbol ni con el presidente Juan Román Riquelme, pero todo indica que Advíncula va a ser prescindible y ahí se verá si se va a otro club o no”, sentencia Aguilera.

“Yo creo que cuando Boca llegue a Buenos Aires, reunión entre el presidente de Boca y Russo para armar el nuevo plantel”, afirmó el periodista Diego Monroig contó en el programa F12 de ESPN. Estos días serán claves para definir el futuro de Advíncula, quien según el portal Planeta Boca, es el cuarto jugador mejor pagado del club.

Por lo pronto, Advíncula ha tenido algunas ofertas de clubes como Newell’s pero nada concreto. Incluso el rumor de que podría volver a Sporting Cristal ha comenzado a desplegarse. Lo cierto es que Advíncula tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026.

Luis Advíncula disputó todo el partido en Boca vs. Benfica. (Foto: AFP)

****

