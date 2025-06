En la antesala del último empate sin goles entre Colombia vs. Perú, por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026, las cámaras de televisión internacional captaron en las pantallas a un viejo conocido nuestro. Se trata del profesor Luis Fernando Suárez, extécnico de Universitario y Juan Aurich.

Hoy a la espera de oportunidades, no pierde su pasión y asiste al estadio Metropolitano Roberto Meléndez para ver fútbol de alta competencia. Luego del partido, El Comercio se comunicó con él para que analice lo que vio en el campo de juego. Acá su análisis.

¿Qué sensaciones le dejó el resultado de empate entre Colombia vs. Perú?

El resultado fue justo al final, lo que pasa es que fue un partido donde Perú defendió bien y un Colombia que fue muy impredecible al principio, luego mejoró los últimos 30 minutos teniendo más velocidad. De pronto eso daba como una sensación de más peligro o más cercanía al arco contrario, me parece que la propuesta de los dos en determinados momentos dio para que no se den muchas oportunidades de gol. Fue un partido que en el resultado fue justo, Perú hizo las cosas normalmente bien ante un Colombia que en principio no tuvo mucha ambicisión y después aún teniendo más velocidad, de pronto no tuvo, las sensaciones de que podía marcar, aún teniendo más cercanía al arco contrario tampoco se vio muchas posibilidades de gol.

En otros escenarios quizás para Perú este empate era importante, ¿de lo que vio de la bicolor qué imagen tiene?

Perú fue un equipo serio, que supo manejar los ritmos del partido cuando lo hizo. Cuando uno ve que el arquero no tiene ningún peligro es porque fue equilibrado. Esa es la sensación que me queda. Tampoco buscó mucho atacar, es decir, lo más importante para Perú era que no le hicieran goles. Esa es la sensación que dejó.

El entrenador de Perú confesó en conferencia de prensa, que Paolo Guerrero al término del primer tiempo estaba fundido. Su ausencia para usted le quitó poder ofensivo, ¿cree que nos cuesta el recambio generacional?

Yo creo que en un determinado momento tiene que ser consciente de eso. Tiene que elaborar un duelo si en determinado momento se da y ser consciente de qué se equivocó. Yo no puedo decir algo con el suficiente fondo, pero dentro de lo que veo últimamente con lo que le ha pasado a muchos equipos de Latinoamérica como por ejemplo Chile, que se quedó con esa legión dorada de jugadores y que de pronto dejó pasar tiempo, me parece que a Perú le está pasando lo mismo. De no mirar hacia adentro y hacer un trabajo con las bases y quedarse solamente con eso. El Perú de Ricardo Gareca fue algo como para soñar en todo esos Perú de antes donde hubo grandes jugadores, Perú sigue teniendo eso, yo soy un admirador del fútbol peruano, de su calidad, pero me parece que entramos en ese pecado de todos de no saber cuando ese recambio generacional. Mucho le pasó a Chile que está con problemas y le está pasando a Perú. Hay que hacer ese recambio es necesario. Como entrenador siempre está pensando en darle oportunidad a la gente joven sin dejar de lado la experiencia que es importante tenerla.

Pero con lo que vio hoy de Perú, ¿cree que pueda terminar con dignidad la Eliminatoria?

Lo más importante para Perú es que no debe estar pensando ni siquiera en la clasificación sino en el próximo partido y que eso te dé confianza. Seguramente el partido ante este Colombia, le da confianza en algo y seguramente cuando enfrente a Ecuador de local será otro paso. Poco a poco, Perú va a retomar confianza. Perú debe pensar en el futuro inmediato.

Pero, ¿Perú le puede ganar a Ecuador?

La inteligencia de un entrenador está para eso, de aprovechar estos resultados que en determinado momento son positivos, por eso hay que aprovecharlos. Perú vs Ecuador siempre ha sido un clásico que no solamente es fútbol sino hay historia detrás. El resultado dependerá mucho de lo que se haga en estos días y del discurso que se dé, aprovechando determinadas cosas que se dieron en este partido pasado. Es una oportunidad para reaccionar.

¿Qué imagen se llevó de Guerrero, de seguir jugando en la alta competencia?

Yo creo que es un jugador profesional y sabe de qué manera puede aportar cosas. Incluso manejar los tiempos. Si el dijo que en 45 minutos estaba cansado, es un hombre muy profesional y consciente de cuales son sus posibilidades y eso a veces sirve para un equipo. Creo que lo más importante de los jugadores de experiencia es el mensaje y liderazgo que pueda dejar hacia los jugadores jóvenes. Alguien como Guerrero puede ser importante para algún chico que esté empezando.

Finalmente, ¿A qué se está dedidcando en la actualidad?

Estoy descansando, mirando a ver posibilidades que se den en un tiempo inmediato.

