Como en un sueño , Luis Iberico ha tenido grandes noticias en estos dos últimos meses. Primero su debut absoluto en la selección peruana de mayores (en el partido ante Ecuador en Quito) y su presencia en la lista de jugadores que viajarán a Brasil para jugar la Copa América. No cabe duda que Iberico es ahora una opción para Gareca.

San Martín a sus 16 años, a ser llamado por Ricardo Gareca 7 años después. El camino de Luis Iberico ha sido largo, pero lleno de frutos durante su paso por las selecciones de menores en el Perú. Su ruta comenzó con muchas luces y después tuvo una etapa de estacamiento por lesiones y falta de continuidad. Su hora para pegar el gran salto ha llegado.

Ahora, como una carta a futuro en la delantera peruana, Gareca ha decidido apostar por el joven atacante para la Copa América Brasil 2021. ¿Quién es el atacante quien de debutar con la ‘Blanquirroja ya es llamado a jugar en la Copa América?

Paseó por calles del centro de Lima

Luis Iberico y un temprano debut en el fútbol

Con una formación en el equipo de la Universidad San Martín, Luis Iberico fue una de las grandes sorpresas en el 2013. Juan José Oré dirigió el equipo peruano en el Sudamericano sub-15 que se jugó en Bolivia. Allí, como parte de una nueva generación de ‘Jotitas’, Luis Iberico, con tan solo 15 años, no solo anotó el gol que le dio el campeonato ante Colombia, sino que también fue el máximo anotador de ese torneo con 7 goles en 6 partidos. Gracias a ese gol a los 83 minutos, Perú logró su primer y único campeonato en divisiones menores.

Meses después, con tan solo 16 años y cuatro días cumplidos, Luis Iberico pisó por primera vez el césped de una cancha a nivel profesional. En un partido por la Copa del Inca, allá por el 2014, San Martín se enfrentó a Cienciano. Iberico debutó ganando, pues el equipo santo ganó por 2-1 a su similar cusqueño.

Luis Iberico debuto con la selección peruana en el triunfo por 2-1 sobre Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022.

El año siguiente fue también bueno para él. Jugó 22 partidos a lo largo de la temporada y anotó 1 gol entre el torneo local y el Torneo del Inca. Sin embargo, en el 2016 no contó con la misma suerte. Debido a una serie de lesiones, Iberico perdió continuidad y tuvo un parón en sus actividades como futbolista por un largo tiempo. Con tan solo dos partidos, Iberico cerró una desafortunada campaña.

“Espero seguir jugando, seguir entrenando, que llegue el momento. Hay que tener paciencia y buena cabeza”, comentó en esa oportunidad. Y, al parecer, su buena cabeza lo llevó a perseverar en el deporte.

Melgar y su debut internacional

En el 2017, Iberico recibió una oferta del club Melgar de Arequipa. El delantero no dudó en tomar la oportunidad y decidió fichar por el club arequipeño, donde llegó a ser titular un año después, en el 2018. Ahora, como parte del once indiscutible, solo tenía un problema: no encontraba aún el gol. Con 40 partidos y un gol en tres años, Iberico decidió cambiar de aires y moverse a Cajamarca.

No fue hasta el 2020 que pudo encontrarse con el gol. Con la UTC llegó a jugar 23 partidos y anotó 6 goles. A final de la temporada, Iberico declaró que tuvo conversaciones con el comando técnico de Ricardo Gareca. “Hice las cosas bien con UTC. Al final de temporada el preparador físico de la selección Néstor Bonillo se comunicó conmigo. Me dijeron que había una posibilidad”, dijo.

Con esa consigna en la mente, Iberico regresó a Melgar, donde en esta temporada tuvo un correcto debut en la Copa Sudamericana. Así, en 15 partidos con el equipo ‘Dominó’ esta temporada, Iberico ha logrado anotar en cinco ocasiones.

Convocado al igual que su abuelo

El futuro de la selección peruana

El joven futbolista peruano de 23 años tuvo su debut absoluto con la ‘Blanquirroja’ el pasado martes ocho de junio. El delantero no pudo hacer su debut oficial con la camiseta peruana ante Colombia, pero sí en Quito ante Ecuador por la fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Incluso, si analizamos fríamente, tuvo mucha opción de anotar el segundo gol peruano ante los norteños, porque era el que estaba mejor ubicado antes que Luis Advíncula decida rematar.

Tras la fecha doble, Ricardo Gareca ha anunciado la lista de jugadores convocados para participar en la Copa América a jugarse en Brasil. Con la ausencia de Paolo Guerrero en el ataque, es Luis Iberico quien ocupará una plaza más dentro del torneo que jugará la ‘Bicolor’ en lo que resta del mes de junio.

Ahora, Iberico se presenta como una nueva opción en el ataque para Gareca. Con tan solo 23 años y un buen historial a nivel local y, también, con la camiseta peruana en divisiones inferiores, Iberico llevará su buen fútbol a la máxima competición a nivel de selecciones.

