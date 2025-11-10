El goleador del América de Cali también se refirió a su gran presente en el fútbol colombiano.
El goleador del América de Cali también se refirió a su gran presente en el fútbol colombiano.
Redacción EC
Redacción EC

no fue considerado en la última convocatoria de Manuel Barreto a la que afrontará amistosos ante Chile y Rusia por la fecha FIFA de noviembre.

LEE TAMBIÉN: Final Copa Libertadores 2025: se confirmaron los campos de entrenamiento de Flamengo y Palmeiras en Lima

Al respecto, fue consultado el atacante de 25 años, quien prefirió no dar detalles del tema ni confirmar sobre un supuesto pedido al comando técnico actual.

“He visto muchas cosas que están saliendo, y decirle a la gente de Perú que uno siempre va a estar enfocado en su selección. Hoy en día salí al extranjero a dar lo mejor de mí, soy goleador de un club histórico en Colombia, y siempre voy a estar a disposición”, dijo.

MIRA: Hernán Barcos y Carlos Zambrano protagonizan incómodo momento por la cinta de capitán | VIDEO

“Me costó mucho llegar a mi selección, hoy en día quizá no pude estar, pero siempre voy a querer ir a mi selección, y hoy me toca hacer las cosas de la mejor manera aquí”, añadió.

En esa línea, se mostró muy conforme con su aporte goleador, pues anotó el último fin de semana en la goleada de América de Cali sobre Unión Magdalena.

“Este partido es un golpe anímico muy bueno, para afrontar un partido contra Medellín que sabemos que nos jugamos la permanencia entre los ocho clasificados”, apuntó Ramos.

MIRA: Miguel Trauco: “Al principio tuve miedo por cómo me iba a recibir la hinchada de Alianza Lima” | VIDEO

Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC