Luis Ramos no fue considerado en la última convocatoria de Manuel Barreto a la selección peruana que afrontará amistosos ante Chile y Rusia por la fecha FIFA de noviembre.
Al respecto, fue consultado el atacante de 25 años, quien prefirió no dar detalles del tema ni confirmar sobre un supuesto pedido al comando técnico actual.
“He visto muchas cosas que están saliendo, y decirle a la gente de Perú que uno siempre va a estar enfocado en su selección. Hoy en día salí al extranjero a dar lo mejor de mí, soy goleador de un club histórico en Colombia, y siempre voy a estar a disposición”, dijo.
“Me costó mucho llegar a mi selección, hoy en día quizá no pude estar, pero siempre voy a querer ir a mi selección, y hoy me toca hacer las cosas de la mejor manera aquí”, añadió.
En esa línea, se mostró muy conforme con su aporte goleador, pues anotó el último fin de semana en la goleada de América de Cali sobre Unión Magdalena.
“Este partido es un golpe anímico muy bueno, para afrontar un partido contra Medellín que sabemos que nos jugamos la permanencia entre los ocho clasificados”, apuntó Ramos.
Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).
En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
