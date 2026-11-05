La posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección peruana sigue presente para Christian Cueva. El volante nacional no fue considerado en la última convocatoria de Mano Menezes para el amistoso frente a Bolivia, pero el entrenador brasileño se refirió a su situación y dejó abierta la posibilidad de que pueda regresar en una siguiente etapa del proceso.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó la nómina de convocados para la fecha FIFA de noviembre, el técnico fue consultado por el presente del futbolista de Juan Pablo II y explicó qué tendría que suceder para que vuelva a ser considerado.

“Cueva solo puede estar en la tercera etapa pero vamos a ver cómo está. Es un gran jugador, histórico, todos sabemos de su calidad técnica pero hay que estar bien y todo eso vamos a tener en consideración para la tercera etapa”, manifestó Mano Menezes.

De esta manera, el entrenador reconoció las condiciones futbolísticas del mediocampista, aunque dejó claro que su posible retorno dependerá de su estado y de lo que pueda mostrar antes de una nueva convocatoria.

Christian Cueva responde a Mano Menezes y habla de su regreso a la selección

Por su parte, Christian Cueva también se pronunció sobre la convocatoria de la selección peruana y la posibilidad de volver a integrar el equipo nacional. El futbolista señaló que su prioridad es terminar de la mejor manera el presente año y trabajar para llegar en mejores condiciones al 2027.

Christian Cueva ponderó el esfuerzo del equipo chalaco pasa sacar punto en Ate (Foto: GEC)

Asimismo, consideró que todos los jugadores tienen méritos para formar parte de la Bicolor y aseguró que no tiene apuro por regresar, aunque reconoció que representar al país continúa siendo uno de sus objetivos.

“Estoy tranquilo, no es que no me interese, me interesa mucho que le vaya bien a la selección, no tengo prisa, se dará cuando se tenga que dar. Ese es mi objetivo, y si no se da también. al igual que yo, muchos compañeros entienden eso”, expresó.

El volante también remarcó que su intención es seguir trabajando y esperar una nueva oportunidad, sin convertir su ausencia en una preocupación.

Mano Menezes espera que Tapia llegue en su mejor momento en marzo para poder ser convocado (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Las ausencias de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia

La lista presentada por Mano Menezes también dejó varios nombres conocidos fuera de la selección peruana. Entre ellos figuran Christian Cueva, Álex Valera, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y Renato Tapia.

En el caso del mediocampista de Juan Pablo II, el entrenador dejó abierta la posibilidad de evaluarlo para una siguiente etapa. Por su parte, Renato Tapia continúa sin aparecer en una convocatoria desde septiembre de 2025.

También destacan las ausencias de Valera, delantero de Universitario; Sonne, lateral del Burnley; y Araujo, defensor de Sporting Cristal. Garcés, por su parte, sufrió una fractura en la nariz durante el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano.

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