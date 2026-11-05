Mano Menezes dirigirá una nueva fecha FIFA en noviembre. (Foto: GEC)
Mano Menezes dirigirá una nueva fecha FIFA en noviembre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección peruana sigue presente para Christian Cueva. El volante nacional no fue considerado en la última convocatoria de Mano Menezes para el amistoso frente a Bolivia, pero el entrenador brasileño se refirió a su situación y dejó abierta la posibilidad de que pueda regresar en una siguiente etapa del proceso.

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