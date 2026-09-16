Mano Menezes y su lista de convocados para los amistosos. Foto: @SeleccionPeru
Mano Menezes y su lista de convocados para los amistosos. Foto: @SeleccionPeru
Por Redacción EC

La Selección peruana se prepara para una nueva fecha de amistosos internacionales y la principal expectativa está puesta en conocer la lista de convocados que presentará Mano Menezes. El técnico brasileño ya viene siguiendo a distintos futbolistas de la Liga 1 y del extranjero, pero todavía no existe una fecha exacta confirmada para la publicación de la nómina.

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