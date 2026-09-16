La Selección peruana se prepara para una nueva fecha de amistosos internacionales y la principal expectativa está puesta en conocer la lista de convocados que presentará Mano Menezes. El técnico brasileño ya viene siguiendo a distintos futbolistas de la Liga 1 y del extranjero, pero todavía no existe una fecha exacta confirmada para la publicación de la nómina.

De acuerdo con la información que se maneja alrededor de la Bicolor, la convocatoria se conocería durante este fin de semana, una vez que concluya la jornada de la Liga 1. De esta manera, el comando técnico tendría la posibilidad de observar a los jugadores del campeonato local antes de cerrar la relación.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de Mano Menezes?

La nueva lista de convocados de la Selección peruana se conocería este fin de semana. Por ahora, no existe una hora ni un día exacto confirmado oficialmente para la presentación de la nómina.

La expectativa se mantiene porque Mano Menezes viene ampliando el universo de futbolistas que pueden ser considerados para el nuevo proceso de la Bicolor. En agosto, el entrenador señaló que buscaba ampliar la convocatoria y continuar evaluando alternativas para el equipo.

Mano Menezes sigue observando a los jugadores de la Liga 1

Desde su llegada a la Selección peruana, Mano Menezes ha seguido de cerca el campeonato local y ha incorporado futbolistas que tuvieron protagonismo en la Liga 1.

Mano Menezes alista su convocatoria. Foto: @SeleccionPeru

En sus convocatorias anteriores, el entrenador incluyó nombres como Álex Valera, Jairo Vélez, Jairo Concha, Renzo Garcés, Yoshimar Yotún y Adrián Quiroz, además de jugadores que militan en el extranjero.

El técnico también ha visitado clubes y observado partidos del torneo peruano como parte de su proceso de evaluación. Según explicó Jean Ferrari, Mano Menezes viene prestando atención a la posición que ocupan los jugadores en sus respectivos equipos y a cómo pueden adaptarse posteriormente a la selección.

¿Qué amistosos jugará Perú?

La Bicolor tiene programados cuatro amistosos internacionales entre septiembre y octubre. El primer encuentro será ante Estados Unidos, el 26 de septiembre, y posteriormente enfrentará a México, el 29 de septiembre.

¡𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻! 🇵🇪🙌#LaBicolor iniciará una nueva gira de amistosos internacionales, un nuevo desafío para seguir creciendo y representar con orgullo a todo el Perú.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/jj6S64knJT — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 4, 2026

En octubre, Perú jugará contra Canadá, el 3 de octubre, y cerrará esta serie de compromisos frente a Colombia, el 6 de octubre.

Estos encuentros forman parte de la preparación del equipo peruano para el nuevo ciclo internacional y permitirán a Mano Menezes continuar evaluando futbolistas con miras a los próximos desafíos de la Bicolor.