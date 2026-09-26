La selección peruana cayó 4-1 ante Estados Unidos este sábado en un partido amistoso disputado en Orlando. Tras el encuentro, el técnico de la Bicolor, Mano Menezes, analizó el rendimiento de su equipo y consideró que el partido tuvo dos momentos claramente diferenciados: antes y después del penal.

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo”, señaló el entrenador brasileño en conferencia de prensa.

Menezes explicó que Perú logró mantener el orden durante buena parte del compromiso, pese a las dificultades generadas por la presión del conjunto estadounidense.

“Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario, pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol, como ocurrió hoy”, agregó.

Mano Menezes destacó aspectos positivos de Perú

Pese al resultado, el estratega de la selección peruana rescató algunos aspectos mostrados por su equipo durante el encuentro. Entre ellos, mencionó las actuaciones individuales de algunos futbolistas y las oportunidades generadas frente al arco estadounidense.

“A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas. La actuación de Magallanes en el primer tiempo, la de Soyer en el segundo”, explicó.

El técnico también destacó que Perú consiguió encontrar espacios para atacar pese a la presión alta de Estados Unidos.

“El equipo encontró salidas para atacar, lo que era difícil porque el rival siempre presionó alto, pero encontramos salidas para llegar. Tuvimos el gol, la ocasión de Vidales, también la de Sonne y esas son cosas positivas”, indicó.

Para Menezes, la derrota debe servir como aprendizaje para el grupo, especialmente para afrontar momentos adversos sin perder la organización.

“Es un aprendizaje duro que tenemos que sabernos comportar en situaciones como esa y no desorganizarnos como equipo”, sostuvo.

“Hay mucha diferencia” en el aspecto físico

Uno de los aspectos que Mano Menezes consideró determinantes fue la diferencia física entre Perú y sus rivales. El entrenador señaló que la Bicolor debe trabajar para reducir esa distancia.

“Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física. Si juntamos todas las disputas que ocurrieron en el juego, seguro perdemos la mayoría. Ahí está una diferencia que sabemos que existe y tenemos que trabajar para ir disminuyendo”, manifestó.

Mano Menezes pidió saber cerrar los partidos

El técnico brasileño también hizo énfasis en la importancia de que sus jugadores sepan manejar los minutos finales de un encuentro cuando el resultado ya es adverso.

“3-1 es diferente de 4-1. Los jugadores tienen que entender que a la hora de dificultad, cuando está acabando el partido y no hay chance de empatar o voltear, hay que saber cerrar”, explicó.

Menezes recordó que Perú ya había sufrido una situación similar ante Honduras, cuando recibió un gol en los minutos finales que terminó costándole la victoria.

“Ya sufrimos un gol al final contra Honduras que nos costó una victoria porque no supimos cerrar”, añadió.

“Jugadores hay, nos falta el trabajo”

De cara al futuro de la selección peruana, Mano Menezes aseguró que confía en los futbolistas que forman parte del proceso, aunque remarcó que el trabajo será fundamental para mejorar el rendimiento del equipo.

“Yo pienso que jugadores hay, nos falta el trabajo, tenemos que trabajar, no hay otro camino”, afirmó.

El entrenador también explicó que busca una idea de juego en la que todos los futbolistas tengan responsabilidades tanto en ataque como en defensa.

“No existe más la separación de trabajo ofensivo y defensivo. Todos participan del trabajo defensivo cuando no tenemos el balón y todos atacan cuando lo tenemos”, señaló.

Mano Menezes cuestionó el arbitraje

Menezes también expresó su molestia por una decisión arbitral durante el partido. El técnico cuestionó la sanción recibida por uno de sus jugadores cuando se disponía a salir del campo durante una sustitución.

“El árbitro, un fenómeno, consiguió penalizar a uno de los tres jugadores que estaban saliendo en el cambio porque demoró 10 segundos, a pesar de que estábamos perdiendo el partido, no tiene lógica”, declaró.

Sobre la jugada del penal, agregó: “El penal todos lo vieron. Los árbitros no están acostumbrados a pitar partidos sin VAR. En este nivel que estamos de partido, estadio lleno, la hinchada, debe haber un respeto y no aceptar más esa situación”.

¿Cuándo definirá Mano Menezes el grupo de Perú?

El entrenador también habló sobre el proceso de evaluación de futbolistas y estableció diciembre como una fecha importante para definir el grupo que pretende consolidar.

“Nosotros establecemos diciembre como el plazo para tener el grupo que queremos. Estamos en este momento procurando perfiles que entendemos tienen potencial para mejorar”, indicó.

Finalmente, Menezes lamentó el resultado y aseguró que una derrota como la sufrida ante Estados Unidos no debe convertirse en algo habitual para la selección peruana.

“Resultados como el de hoy no pueden repetirse, todos sufren mucho, los chicos salen con la cabeza baja”, finalizó.