Por Redacción EC

La selección peruana cayó 4-1 ante Estados Unidos este sábado en un partido amistoso disputado en Orlando. Tras el encuentro, el técnico de la Bicolor, Mano Menezes, analizó el rendimiento de su equipo y consideró que el partido tuvo dos momentos claramente diferenciados: antes y después del penal.

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